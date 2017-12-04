В условиях закредитованности трудоспособного населения банки меняют подходы к предоставлению займов пожилым людям, которым ранее они были практически не доступны. С начала кризиса доля пенсионеров, получивших кредит в банке, выросла на 3,8 процентного пункта, до 16%. А доля трудоспособного населения, оформившего заем, напротив, сократилась, пишут «Известия» со ссылкой на расчеты бюро кредитных историй «Эквифакс».



«Эквифакс» оценило долю пенсионеров и трудоспособного населения в общем числе заемщиков по базе в 244,1 млн кредитных историй. По данным компании, в 2014 году доля пенсионеров среди заемщиков составляла 12,2%, годом позже — 13,9%, в 2016-м — 15,3% и, наконец, в этом — 16%.

Еще несколько лет назад программы большинства банков подразумевали, что любой кредит физическому лицу должен быть погашен до наступления 65-летнего возраста заемщика, подтвердил начальник управления клиентских отношений СДМ Банка Иван Лонкин. Сейчас банки пересмотрели этот подход, и пенсионеры могут взять кредит как по спецпрограмме (до 300 тыс. рублей под 14,99—22,99% годовых, возраст заемщика — до 70 лет), так и классическую ссуду по сопоставимым ставкам.

По словам управляющего директора Бинбанка Дмитрия Гузнера, среди пенсионеров сегодня много клиентов, которые родились в 1962 году или немного ранее, а это значит, что еще 12—15 лет назад (когда в России зародилось розничное кредитование) они были вполне молодыми людьми, которые активно пользовались кредитными продуктами.

«Банки сегодня охотно предоставляют пенсионерам разные финансовые услуги, кредиты — не исключение. Обычно пенсионеры отличаются очень дисциплинированным поведением», — отмечает Гузнер.

Эксперты уверены, что доля пенсионеров среди заемщиков банков будет расти. Высокая платежная дисциплина этой категории клиентов стимулирует финансовые организации активнее ее привлекать. По прогнозам зампреда Локо-Банка Андрея Люшина, в первую половину 2018 года их доля может вырасти с текущих 16% до 19—20%.