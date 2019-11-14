Число небольших займов «до зарплаты» у МФО снижается, но при этом растет их размер. По итогам III квартала средняя сумма такого кредита выросла на 9,8% и составила 8,1 тыс. рублей против 7,4 тыс. рублей за аналогичный период прошлого года.

Самый существенный рост среднего размера микрозайма был отмечен в возрастном сегменте заемщиков от 25 до 29 лет. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года данный показатель вырос на 12,2% и составил 8 тыс. рублей. Меньше всего средний размер микрозайма увеличился в возрастном сегменте граждан старше 65 лет.

Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в III квартале был зафиксирован в Москве (11,8 тыс. рублей), Московской области (10,1 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (9,7 тыс. рублей).