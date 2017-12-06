Столичный Инвестсоцбанк запустил новый вклад «Волшебный шар».

Его минимальная сумма — 2 млн рублей, сроки размещения — от 15 до 75 дней, от 76 до 129 дней и от 130 до 370 дней. Средства привлекаются под 6,8—7,4% годовых. Проценты ежемесячно выплачиваются либо капитализируются по желанию клиента.

Предусмотрена возможность пополнения счета без ограничений по минимальной сумме в первые пять, 30 либо 60 дней с даты открытия вклада (в зависимости от срока). Возможны расходные операции до неснижаемого остатка, равного 3,5 млн рублей.



«При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются на льготных условиях. Возможно увеличение ставки на 0,1 процентного пункта при открытии вклада через интернет-банк», — указывает эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Елена Соловьева.