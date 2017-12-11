Банк «Русский Стандарт» проанализировал потребности клиентов, которые берут потребительский кредит, назвал самые популярные суммы займа, географию и наиболее востребованные каналы погашения, сообщили в пресс-службе финучреждения.

По данным исследования, декабрь — самый популярный месяц для получения кредита наличными. «Причем в разное время года цели, на которые чаще всего берут кредит наличными, тоже отличаются. Например, летом клиенты банка «Русский Стандарт» чаще брали кредиты на отдых, ремонт и свадьбу (средняя сумма — 90 тысяч рублей). А осенью популярными целями у заемщиков стали: обучение в вузах, лечение в частных медицинских клиниках и недостающая сумма для покупки автомобиля (средняя сумма — 100 тысяч рублей). Зимой же, особенно перед Новым годом, клиенты занимают на отдых, ремонт и подарки, среди которых чаще всего называются техника для дома, ювелирные украшения и шубы из натурального меха. Средняя сумма такого предновогоднего кредита — 107 тысяч рублей», — говорится в релизе.

Самый популярный срок кредитования у клиентов финучреждения — 36 месяцев, в декабре займы берут в основном на 24 месяца. Кредит наличными чаще берут женщины (на них приходится 53% от всех выданных кредитов, а на мужчин — 47%).

Городами — лидерами потребительского кредитования (кредит наличными) стали Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Казань и Екатеринбург.

В 2017 году самыми популярными каналами погашения кредитов (по количеству операций) в банке «Русский Стандарт» стали банкоматы, перевод через интернет- и мобильный банки, терминальные сети, внешний перевод (с карты или по номеру счета/договора), а также кассы ретейлеров.

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