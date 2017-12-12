Банки «ФК Открытие» и «Траст», которые сейчас санирует ЦБ, открыли «Открытие Холдингу» 14 кредитных линий с общим лимитом почти 250 млрд рублей. Накануне санации бывшие акционеры банков реструктурировали долги холдинга, в результате они составили 173,6 млрд рублей (около 3 млрд долларов), сроки их погашения выросли с 2019—2022 годов до 2025 года, а после — проголосовали против докапитализации «ФК Открытие», пишут «Ведомости».

Собрание акционеров «Открытие Холдинга» 4 декабря приоткрыло масштабы его финансирования в своих бывших банках. Управляющий директор «ФК Открытие» (банк владеет «Трастом») Александр Дмитриев подтвердил газете эти цифры и сообщил, что реструктуризация прошла в августе, до ввода в банки временной администрации ЦБ.

Однако перевод 68 млрд рублей долга перед «Трастом» с баланса компании «Открытие Капитал» на баланс «Открытие Холдинга» его акционеры не одобрили. При этом «Открытие Холдинг» голосовал и против докапитализации банка «ФК Открытие» на повторном внеочередном собрании акционеров банка, сообщил изданию представитель холдинга. Оно было назначено на 8 декабря этого года, так как предыдущее собрание 30 октября не состоялось из-за отсутствия кворума. Тогда зампред ЦБ Василий Поздышев говорил, что временная администрация должна получить более широкие полномочия, в том числе и по принятию решений о докапитализации банков в случае противодействия акционеров. В конце ноября такие поправки в закон о банкротстве вступили в силу, после чего 7 декабря «ФК Открытие» отменил повторное собрание акционеров, а затем списал капитал до 1 рубля без согласия собственников банка.

Акционеры узнали об отмене собрания 8 декабря из письма регистратора, направленного по электронной почте, говорит представитель «Открытие Холдинга». Так как официального уведомления получено не было, «Открытие Холдинг» и «Открытие Н» (владели 33 и 17,21% акций «ФК Открытие» соответственно) направили свои бюллетени для заочного голосования, рассказывает он. Компании выступили против докапитализации банка из-за отсутствия кворума на собрании акционеров «Открытие Холдинга» 27 ноября.

«Без решения внеочередного общего собрания холдинг не имел правовых оснований поддержать судьбоносное для банка решение. Это единственная причина, по которой холдинг проголосовал против», — говорит представитель холдинга.

Он заверяет, что холдинг на конфронтацию с регулятором идти не собирается и что компания намерена и в дальнейшем сотрудничать с ЦБ. Главный акционер «Открытие Холдинга» Вадим Беляев также продолжает взаимодействие с регулятором, указал он. Приобретение 99,9% банка регулятором он не прокомментировал.