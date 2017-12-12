Американские фондовые индексы в понедельник показали положительную динамику.



Индекс широкого рынка S&P 500 вырос по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 0,32% и составил 2 659,99 пункта. Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,23%, до 24 386,03. Высокотехнологичный Nasdaq увеличился на 0,51%, до 6 875,08 пункта.

«В очередной раз можно констатировать, что «медведи» на американском рынке надолго не задерживаются. Казалось бы, стартовавшая на прошлой неделе фиксация, прошедшая, в частности, в IT-секторе, могла вылиться в полноценную коррекцию, но впоследствии просадка вновь была выкуплена, и вчера S&P 500 вплотную подобрался к максимумам. Девять из 11 секторов закрыли день ростом. Дорожали все те же акции IT-компаний, телекомы. Неплохо выглядели акции Apple (+1,95%) на фоне новостей о быстрых темпах доставки новых смартфонов клиентам. Кроме того, компания заявила о покупке сервиса распознавания песен Shazam. В целом инвесторы сосредоточены на ожиданиях завтрашних заявлений ФРС по итогам заседания, вопросе продвижения согласования плана налоговой реформы в конгрессе», — отмечает эксперт компании «БКС Экспресс» Альберт Короев.