Банк «Русский Стандарт» проанализировал изменения в поведении своих вкладчиков в 2017 году, выявил новые тренды в сфере сохранения сбережений и сделал прогноз по изменению ставок на рынке депозитов в 2018 году.



По данным исследования, модель «сохранять с наибольшей выгодой» в прошлом году начала терять популярность, хотя ей пока и удается оставаться в лидерах среди всех предпочтений вкладчиков. Стратегия «Копить» — на втором месте по популярности.

«Сейчас в сберегательном поведении вкладчиков наметился новый тренд, все большее распространение стала получать другая модель, в основе которой заложена возможность управлять собственными накоплениями. С середины 2017 года клиенты все чаще стали выбирать инструменты, предоставляющие быстрый доступ к деньгам, например, депозиты с возможностью пополнения или частичного снятия», — говорится в сообщении.

Согласно исследованию, очень популярными в 2017 году стали накопительные счета (бессрочный депозитный продукт, по которому разрешено пополнение и изъятие средств в любое удобное для клиентов время без потери процентов). Средства на накопительном счете так же, как и на депозите, застрахованы в АСВ, что делает этот продукт еще более привлекательным для вкладчиков, указывают в «Русском Стандарте».