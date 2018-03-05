Банк «Русский Стандарт» проанализировал изменения в поведении своих вкладчиков в 2017 году, выявил новые тренды в сфере сохранения сбережений и сделал прогноз по изменению ставок на рынке депозитов в 2018 году.

По данным исследования, модель «сохранять с наибольшей выгодой» в прошлом году начала терять популярность, хотя ей пока и удается оставаться в лидерах среди всех предпочтений вкладчиков. Стратегия «Копить» — на втором месте по популярности.

«Сейчас в сберегательном поведении вкладчиков наметился новый тренд, все большее распространение стала получать другая модель, в основе которой заложена возможность управлять собственными накоплениями. С середины 2017 года клиенты все чаще стали выбирать инструменты, предоставляющие быстрый доступ к деньгам, например, депозиты с возможностью пополнения или частичного снятия», — говорится в сообщении.

Согласно исследованию, очень популярными в 2017 году стали накопительные счета (бессрочный депозитный продукт, по которому разрешено пополнение и изъятие средств в любое удобное для клиентов время без потери процентов). Средства на накопительном счете так же, как и на депозите, застрахованы в АСВ, что делает этот продукт еще более привлекательным для вкладчиков, указывают в «Русском Стандарте».

Русский Стандарт
АО «Банк Русский Стандарт» ― крупный столичный узкоспециализированный розничный банк, контролируемый создателем одноименного водочного бренда Рустамом Тарико (100%). Финансовое учреждение является одним из лидеров на рынке кредитных карт. Одновременно фининститут стал первопроходцем и одним из крупнейших участников рынка высокомаржинального потребительского кредитования. Основу ресурсной базы банка примерно в равных долях составляют вклады частных лиц и привлеченные МБК, что существенно снижает острую в прошлом зависимость кредитной организации от публичного привлечения средств на внешних рынках. В октябре 2017 года долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги банка были повышены с уровня «CCC+/C» до «B-/B» рейтинговым агентством S&P, со стабильным прогнозом. Отметим, что с 2015 года прогноз по банку сохранялся негативным, без каких либо изменений.


По данным Банки.ру, на 1 февраля 2018 года нетто-активы банка — 391,68 млрд рублей (25-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 48,65 млрд, кредитный портфель — 148,88 млрд, обязательства перед населением — 164,39 млрд.