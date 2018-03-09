Резкий рост числа вирусов для устройств Интернета вещей (Internet of Things, IoT), зафиксированный «Лабораторией Касперского» в середине 2017 года, после нескольких всплесков ботнета Mirai и его модификаций сменился на нейтральную динамику. Об этом рассказал ТАСС антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Денис Макрушин в кулуарах конференции Security Analyst Summit («Саммит экспертов по информационной безопасности», SAS 2018), проходящей в Канкуне.



По его словам, за последние полгода практически не было эпидемий масштаба Mirai и его модификаций. Это может свидетельствовать о том, что защищающаяся сторона ведет активную борьбу с данными угрозами, пояснил эксперт. При этом хакеры все больше интересуются этой темой, уделяя внимание целевым атакам на компании и организации сетей из взломанных устройств для последующих атак, уточнил он.

При создании ботнета Mirai хакеры использовали уязвимость IoT-устройств, которая возникала из-за того, что пользователи не меняли установленные производителями пароли. Программа Mirai, опубликованная в открытом доступе в 2016 году, подбирала пароль, и злоумышленники получали доступ к умным гаджетам. Атаки с использованием этой программы и ее модификаций стали самыми масштабными в сфере Интернета вещей на сегодняшний день.

В июне 2017 года «Лаборатория Касперского» сообщила, что количество вредоносных программ для устройств Интернета вещей превысило 7 тыс., при этом больше половины из них появилось за первую половину того года. По словам Макрушина, сейчас темпы роста числа вирусов для IoT-устройств снизились, их количество находится примерно на уровне 7 тыс. «Производители оборудования озаботились этой проблемой и начали закрывать «дырки», — привел он одну из причин.

Однако замедление роста количества вирусов для IoT-гаджетов не говорит о том, что хакеры потеряли интерес к Интернету вещей, отметил Макрушин. «Интерес киберпреступников к теме в целом возрастает, теперь они сконцентрированы не только на роутерах, но и на различных специфических устройствах, например на медицинских устройствах», — пояснил он.