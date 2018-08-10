Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности тему новых санкций со стороны США, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, участники совещания отметили, что подобные действия Вашингтона полностью противоречат международному праву.

В совещании приняли участие спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу и директор ФСБ Александр Бортников.

На этой неделе Госдепартамент объявил о новых санкциях против Москвы из-за «использования Россией химоружия в Солсбери».

Ограничения будут состоять из двух пакетов. Первый, который вступит в силу через 15 дней, предусматривает запрет на поставку в Россию электронных устройств и продукции двойного назначения.

В Кремле новые санкции назвали незаконными, а формулировку их введения — «категорически неприемлемой». Как заявил премьер Дмитрий Медведев, дальнейшее усиление санкций против России можно будет расценить как объявление экономической войны.

Кроме того, на прошлой неделе в конгресс внесли законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового российского госдолга и государственных банков.