Центробанк сохранил плату за право пользования безотзывной кредитной линией (БКЛ) на уровне 0,15% от величины максимально возможного лимита БКЛ, сообщили в пресс-службе регулятора.

«Совет директоров Банка России принял решение сохранить плату за право пользования безотзывной кредитной линией (БКЛ) на уровне 0,15% от величины максимально возможного лимита БКЛ, а также сохранить на уровне 1,75 п. п. величину премии к ключевой ставке, используемой при установлении процентной ставки по кредитам в рамках БКЛ», — говорится в релизе.

ЦБ в соответствии со стандартами Базельского комитета по банковскому надзору устанавливает плату за право пользования БКЛ на уровне, позволяющем избежать искажающего влияния этой платы на стимулы управления риском ликвидности для банков. «При оценке уровня платы за право пользования БКЛ принимается во внимание разница между доходностью высоколиквидных активов и менее ликвидных активов сопоставимого кредитного качества с целью предотвращения избыточного использования БКЛ Банка России для выполнения норматива краткосрочной ликвидности», — отметили в ЦБ.