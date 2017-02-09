ВТБ Банк Москвы сообщает об участившихся случаях мошенничества в социальных сетях и других интернет-ресурсах от лиц, представляющихся сотрудниками банка, следует из релиза кредитной организации.

«Если вам прислали сообщение с приглашением к тестированию нового банковского приложения, новой программы или иное другое личное сообщение, направленное на уточнение данных вашей карты или адреса электронной почты, немедленно прекращайте общение! Настоящие сотрудники банка никогда не спрашивают полный номер карты и срок ее действия, трехзначный код c обратной стороны карты (CVV/CVC), ПИН-код и коды из СМС!» — говорится в сообщении.

При подозрении, что кто-то получил доступ к банковским картам, интернет-банку или мобильному банку, в ВТБ Банке Москвы рекомендуют срочно звонить по контактному номеру, указанному на обратной стороне карты.

Аналогичное предупреждение для клиентов ВТБ Банк Москвы выпустил в июле прошлого года.