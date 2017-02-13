Самарский банк «Солидарность» в полном объеме возобновил проведение платежей, сообщает пресс-служба кредитной организации.
«КБ «Солидарность» возобновил проведение платежей в полном объеме. Операции по счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-клиент» проводятся в штатном режиме», — сказали в ней.
Ранее портал Банки.ру сообщал, что «Солидарность» 13 февраля вновь был подключен к системе банковских электронных срочных платежей ЦБ (БЭСП).
Напомним, 10 февраля банк был отключен регулятором от БЭСП. В кредитной организации тогда заявляли о хакерской атаке на ее компьютерную сеть с целью дестабилизации работы финучреждения. Позднее на сайте «Солидарности» появилось сообщение об успешной нейтрализации информационной атаки на банк.
Самарский банк «Солидарность» в понедельник, 13 февраля, вновь подключен к системе банковских электронных срочных платежей ЦБ (БЭСП). Об этом порталу Банки.ру сообщил источник, знакомый с ситуацией.
ОАО «КБ «Солидарность» — средний по размерам активов банк, зарегистрированный в Самаре. Основные направления деятельности — кредитование корпоративных клиентов, операции на рынке долговых ценных бумаг, привлечение средств населения во вклады. Основным источником фондирования являются средства юридических лиц. На текущий момент банк находится в процессе повторной санации. На текущий момент единственным акционером кредитного учреждения является АО «Зарубежэнергопроект» (99,99%), конечными бенефициарами которого являются Вячеслав Арбузов и его супруга Анна (совокупно владеют 24,20%), Сергей Яковлев (14,02%), Supporting Education and Technologies (8,99%), Максим Карташов (7,93%), Александр Шарапко (6,28%), Константин Сморочинский (5,00%), Валерий Зайцев (3,13%), граждане Республики Сербия Бранимир Добрич (2,94%) и Жарко Блануша (2,42%), Александра Нациевская (2,42%), гражданин Кипра Ольга Ираклеус (1,16%), акционеры-миноритарии (1,25%).
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 30,07 млрд рублей (127-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -2,07 млрд, кредитный портфель — 8,82 млрд, обязательства перед населением — 9,91 млрд.