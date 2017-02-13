Самарский банк «Солидарность» в полном объеме возобновил проведение платежей, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«КБ «Солидарность» возобновил проведение платежей в полном объеме. Операции по счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-клиент» проводятся в штатном режиме», — сказали в ней.

Ранее портал Банки.ру сообщал, что «Солидарность» 13 февраля вновь был подключен к системе банковских электронных срочных платежей ЦБ (БЭСП).

Напомним, 10 февраля банк был отключен регулятором от БЭСП. В кредитной организации тогда заявляли о хакерской атаке на ее компьютерную сеть с целью дестабилизации работы финучреждения. Позднее на сайте «Солидарности» появилось сообщение об успешной нейтрализации информационной атаки на банк.

Источник: самарский банк «Солидарность» вновь подключен к системе БЭСП Самарский банк «Солидарность» в понедельник, 13 февраля, вновь подключен к системе банковских электронных срочных платежей ЦБ (БЭСП). Об этом порталу Банки.ру сообщил источник, знакомый с ситуацией.