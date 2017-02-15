С 15 февраля максимальная доходность рублевых дебетовых карт World и Platinum Торгового Городского Банка, выпускаемых по тарифному плану «Стандарт», снижена финучреждением до 8% годовых.
Так, по карте World 6% годовых начисляется на остаток 5 тыс. — 500 тыс. рублей и 8% годовых (ранее — 9,99%) на сумму свыше 500 тыс. рублей. Владельцы платиновых карт смогут получать 6% годовых на остаток 5 тыс. — 30 тыс. рублей и 8% годовых (прежде — 9,9%) — свыше 30 тыс. рублей.
«Выпуск и обслуживание карт осуществляются бесплатно, при этом банком установлен минимальный первоначальный взнос при их открытии: 500 рублей и 30 тыс. рублей по картам World и Platinum соответственно», — сообщает эксперт по банковским картам Банки.ру Екатерина Марцукова.
Комиссия за получение наличных в сторонних банкоматах и ПВН Росбанка составляет 0,5% от суммы, 1,5% (минимум 200 рублей) в ПВН прочих кредитных организаций. В устройствах банка снятие наличных бесплатно.
АО «Торговый Городской Банк» — небольшой по размеру активов столичный банк, долгое время работавший в Твери. Располагает достаточно развитой сетью терминалов самообслуживания и уверенными позициями на рынке инкассации. Характер бизнеса — универсальный, с упором на обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, а также банк активно привлекает средства населения во вклады. Фондируется преимущественно за счет вкладов населения.
На текущий момент бенефициарами кредитной организации выступают Геннадий Трофимов (27,67%), член совета директоров Тимофей Хлопотин (10,00%), Сергей Журавкин (9,99%), Рената Малинина (9,99%), Сергей Гришин (9,04%), Абдулгамид Ахмедов (7,35%), Марк Горский (7,20%), председатель совета директоров Сергей Юнин (5,56%), Инна Бойко (5,47%), Алексей Гостюхин (5,46%), Дмитрий Куляко (1,43%), миноритарии (0,84%).
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 9,79 млрд рублей (224-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,16 млрд, кредитный портфель — 6,15 млрд, обязательства перед населением — 7,01 млрд.