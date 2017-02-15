С 15 февраля максимальная доходность рублевых дебетовых карт World и Platinum Торгового Городского Банка, выпускаемых по тарифному плану «Стандарт», снижена финучреждением до 8% годовых.

Так, по карте World 6% годовых начисляется на остаток 5 тыс. — 500 тыс. рублей и 8% годовых (ранее — 9,99%) на сумму свыше 500 тыс. рублей. Владельцы платиновых карт смогут получать 6% годовых на остаток 5 тыс. — 30 тыс. рублей и 8% годовых (прежде — 9,9%) — свыше 30 тыс. рублей.

«Выпуск и обслуживание карт осуществляются бесплатно, при этом банком установлен минимальный первоначальный взнос при их открытии: 500 рублей и 30 тыс. рублей по картам World и Platinum соответственно», — сообщает эксперт по банковским картам Банки.ру Екатерина Марцукова.

Комиссия за получение наличных в сторонних банкоматах и ПВН Росбанка составляет 0,5% от суммы, 1,5% (минимум 200 рублей) в ПВН прочих кредитных организаций. В устройствах банка снятие наличных бесплатно.