Оператор Tele2 договаривается с РЖД о запуске проекта по оснащению доступом к Интернету и мобильным ТВ скоростных поездов «Сапсан» и «Ласточка». Об этом RNS рассказал генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин в кулуарах Красноярского экономического форума.

Оказание услуг будет осуществляться на базе сети стандарта LTE-450 в «Сапсанах» на направлении Москва — Санкт-Петербург, а также в среднемагистральных «Ласточках».

«Сетью LTE-450 у нас покрыты Москва и Московская область, Питер и Ленинградская область, а также Новгородская и Тверская области», — рассказал глава Tele2.

Он также добавил, что в настоящее время ведутся работы по использованию возможностей сети LTE-450 в комплексах удаленного управления локомотивами и профессиональной связи для сотрудников РЖД.