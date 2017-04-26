Банк «Югра», в системе внешнего энергоснабжения которого произошел сбой, повлиявший на работу оборудования программно-аппаратного комплекса информационных систем, частично восстановил работоспособность. В финучреждении отмечают, что полностью все системы заработают уже к утру 27 апреля.
«Утром 26 апреля была восстановлена работоспособность автоматизированной системы банка (обслуживание клиентов в офисах банка) и процессингового центра (полностью работали система по обслуживанию платежных карт, банкоматов, POS-терминалов, эквайринг). С связи с сокращением скорости обработки операций и большим объемом накопившихся в течение 25 апреля клиентских запросов несколько увеличилось время обслуживания клиентов. 26 апреля для удобства клиентов банк продлил время работы всех офисов до 21:00», — сказали в пресс-службе «Югры».
При этом в кредитной организации подчеркнули, что работа сервиса «Банк —клиент» для юридических лиц будет полностью восстановлена в течение нескольких часов. «Сейчас для проведения операций можно обратиться в любое отделение банка и отправить платежные поручения без взимания комиссии», — отметили в пресс-службе.
«Мы принимаем меры для полного устранения неполадок и работаем над восстановлением всех сервисов, однако это может занять еще несколько часов. Полностью работоспособность всех систем банка будет восстановлена к утру 27 апреля», — заявили в кредитной организации.
Между тем работоспособность интернет-банка для физических лиц в настоящее время не восстановлена. Однако клиенты могут выполнить любую операцию, обратившись в отделение «Югры».
Ранее в «Народный рейтинг» поступали жалобы на то, что начиная с 25 апреля наблюдались сбои в работе систем банка и не проводились операции.
ПАО «Банк «Югра» — крупный по размеру активов банк, сменивший в октябре 2016 года «прописку» — с Тюменской области (г. Мегион) на столичную. В настоящий момент кредитная организация активно расширяет филиальную сеть, концентрируясь на кредитовании и обслуживании счетов корпоративных лиц, а также на привлечении средств населения во вклады. Основным источником фондирования для банка выступают вклады населения, формирующие 43% нетто-пассивов.
Согласно списку лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк, датированному 12 декабря 2016 года, бенефициарами кредитной организации выступают Михаил Гребешев, по некоторым данным возглавляющий службу безопасности Хотиных (2,57%), Вера Есионова (7,10%), Майя Аланджий (9,41%; по данным СПАРК, аффилирована также с рядом компаний, специализирующихся на сдаче в наем помещений, в числе которых ГК Филион, ООО «Техметод», ООО «Валлс» и пр.), Елена Лайкова (7,39%), Наталья Иванова (6,37%), Алексей Нефедов и Юрий Гусев (по 4,41%), Елена Белоусова (3,72%), Анастасия Солотенкова (3,31%).
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 319,78 млрд рублей (30-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 45,63 млрд, кредитный портфель — 257,60 млрд, обязательства перед населением — 179,43 млрд.