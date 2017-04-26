Банк «Югра», в системе внешнего энергоснабжения которого произошел сбой, повлиявший на работу оборудования программно-аппаратного комплекса информационных систем, частично восстановил работоспособность. В финучреждении отмечают, что полностью все системы заработают уже к утру 27 апреля.

«Утром 26 апреля была восстановлена работоспособность автоматизированной системы банка (обслуживание клиентов в офисах банка) и процессингового центра (полностью работали система по обслуживанию платежных карт, банкоматов, POS-терминалов, эквайринг). С связи с сокращением скорости обработки операций и большим объемом накопившихся в течение 25 апреля клиентских запросов несколько увеличилось время обслуживания клиентов. 26 апреля для удобства клиентов банк продлил время работы всех офисов до 21:00», — сказали в пресс-службе «Югры».

При этом в кредитной организации подчеркнули, что работа сервиса «Банк —клиент» для юридических лиц будет полностью восстановлена в течение нескольких часов. «Сейчас для проведения операций можно обратиться в любое отделение банка и отправить платежные поручения без взимания комиссии», — отметили в пресс-службе.

«Мы принимаем меры для полного устранения неполадок и работаем над восстановлением всех сервисов, однако это может занять еще несколько часов. Полностью работоспособность всех систем банка будет восстановлена к утру 27 апреля», — заявили в кредитной организации.

Между тем работоспособность интернет-банка для физических лиц в настоящее время не восстановлена. Однако клиенты могут выполнить любую операцию, обратившись в отделение «Югры».



Ранее в «Народный рейтинг» поступали жалобы на то, что начиная с 25 апреля наблюдались сбои в работе систем банка и не проводились операции.