Роскомнадзор не готов заблокировать Telegram «завтра» в случае отказа мессенджера от предоставления данных о компании, однако время на это «исчисляется днями», заявил в эфире телеканала НТВ глава Роскомнадзора Александр Жаров.

«Мы используем последнюю возможность коммуникации и диалога. Я не могу сказать, что мы готовы и будем блокировать Telegram завтра, но я повторяю, что время ограничено — оно исчисляется днями. Мы будем эти дни ждать ответа Павла Дурова», — сказал он.

Ранее на сайте Роскомнадзора было опубликовано открытое письмо главы ведомства Александра Жарова к Павлу Дурову и руководству Telegram. «Я публично обращаюсь к команде Telegram и лично Павлу Валерьевичу Дурову: исполните российское законодательство! Выбор за вами», — написал Жаров.

Советник президента РФ о Telegram: все должны быть равны перед законом Советник президента РФ по развитию Интернета Герман Клименко прокомментировал открытое письмо главы Роскомнадзора Александра Жарова к руководству Telegram с требованием привести мессенджер в соответствие с законодательством РФ. Клименко подчеркнул, что все игроки должны быть равны в отношении исполнения законов.

С 1 августа 2014 года в России действует закон об организаторах распространения информации в Интернете. На них возложены специальные обязанности, за неисполнение которых доступ к ресурсам может быть заблокирован на территории РФ. В том числе, согласно закону, мессенджер должен хранить на территории РФ данные о фактах приема, передачи, доставки сообщений и контента, данные о пользователях, а также предоставлять ее уполномоченным госорганам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ.

Администрация Telegram настаивает на том, что ни одно правительство не получит «ни бита» информации от мессенджера.