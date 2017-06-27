Банк «Кузнецкий» снизил ставки по действующим программам автокредитования на 1 процентный пункт.

Обновленная процентная ставка при покупке нового автомобиля варьируется от 13,9% до 19,9% годовых в зависимости от срока кредита, размера первоначального взноса и категории машины. Для приобретения подержанных машин ставка устанавливается выше на 2 процентных пункта.

Также банк сделал более лояльными требования к минимальному первоначальному взносу заемщика: теперь кредит можно получить, оплатив 10% от стоимости машины за свой счет (ранее требовалось внести минимум 20%). Сумма финансирования по-прежнему может достигать 2,5 млн рублей, а срок — пяти лет.

«При отказе от страхования каско итоговая ставка увеличивается на 2 процентных пункта. Личное страхование оформляется по желанию заемщика и не влияет на ставку», — добавила эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Кузнецкий ПАО «Банк «Кузнецкий» — небольшой по размеру активов региональный банк, единственная кредитная организация, зарегистрированная в Пензенской области. Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение средств населения во вклады и кредитование частных лиц. Основной источник финансирования деятельности банка — вклады физических лиц (49,4%).
Основными бенефициарами банка являются председатель правления, член совета директоров Михаил Дралин (30,3%), член совета директоров Николай Ларюшкин (24,93%), Сергей и Елена Есяковы (супруги) и их сын Дмитрий, владеющие совместно 25,17%, Александр Гармашов (4,80%), Игорь Толбин (3,04%), Нина Ляхова (1,83%), Сергей Грушин, Англиюлла Хасьянов (по 1,16%), Али Сулейманов, Сергей Гаврин (по 0,49%), Шамиль Фахрудинов (0,55%), Наталья Скворцова (0,3%). Еще 3,59% акций находятся в публичном обращении. На долю миноритариев приходится 2,19% акций.


По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 5,21 млрд рублей (284-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,71 млрд, кредитный портфель — 2,77 млрд, обязательства перед населением — 2,56 млрд.