Банк «Кузнецкий» снизил ставки по действующим программам автокредитования на 1 процентный пункт.

Обновленная процентная ставка при покупке нового автомобиля варьируется от 13,9% до 19,9% годовых в зависимости от срока кредита, размера первоначального взноса и категории машины. Для приобретения подержанных машин ставка устанавливается выше на 2 процентных пункта.

Также банк сделал более лояльными требования к минимальному первоначальному взносу заемщика: теперь кредит можно получить, оплатив 10% от стоимости машины за свой счет (ранее требовалось внести минимум 20%). Сумма финансирования по-прежнему может достигать 2,5 млн рублей, а срок — пяти лет.

«При отказе от страхования каско итоговая ставка увеличивается на 2 процентных пункта. Личное страхование оформляется по желанию заемщика и не влияет на ставку», — добавила эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.