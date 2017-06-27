«Русский Стандарт» расширяет возможности программы RS Cashback, говорится в сообщении кредитной организации. К программе лояльности банка присоединились сервис доставки еды Delivery Club, кондитерский бутик Sladostory, сеть химчисток ITAL CLEAN и сеть спортивных магазинов «Траектория».

«Теперь держатели карт, участвующих в программе лояльности «Русского Стандарта», получат повышенный cash back, совершая покупки у партнеров банка. Так, 15% cash back можно получить в Delivery Club. При заказе доставки еды из ресторанов с помощью сервиса Delivery Club и оплате заказа на сайте www.delivery-club.ru до 31 июля 2017 года можно вернуть на свой бонусный счет, во-первых, 4% от суммы каждого заказа, а во-вторых, 15% cash back от суммы третьего заказа в месяц», — уточняется в пресс-релизе.

При оплате картой «Русского Стандарта» продукции в кондитерском бутике Sladostory или на сайте www.sladostory.ru до 31 августа можно получить повышенный cash back 20% от суммы покупок.

До 29 июля на бонусный счет держателя карты банка вернется 5% стоимости оплаченных услуг в химчистках ITAL CLEAN, а до 31 декабря можно вернуть 5% суммы покупки в спортивных магазинах «Траектория».

«Cash back будет зачислен на бонусный счет на следующий день после окончания очередного бонусного периода. Список карт, участвующих в программе RS Cashback, и возможности для использования бонусов cash back опубликованы на сайте банка», — подчеркивается в сообщении.