Граждане не имеют возможности получить актуальную информацию при заключении договора с негосударственными пенсионными фондами. Об этом говорится в сообщении по итогам рассмотрения коллегией Счетной палаты итогов проверки процедур подачи застрахованными лицами заявлений о переходе (досрочном переходе) из НПФ в Пенсионный фонд России, из ПФР в негосударственные фонды и из одного НПФ в другой в электронной форме в совокупности с процедурой заключения договора об обязательном пенсионном страховании за период 2012—2016 годов.

Как уточняется, объектами проверки были ПФР, АО «Негосударственный пенсионный фонд Сбербанка», ОАО «Негосударственный пенсионный фонд «Газфонд Пенсионные накопления», АО «Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики».

Аудиторы указывают, что количество НПФ, осуществляющих деятельность по обязательному пенсионному страхованию, в 2012—2016 годах сократилось в 2,8 раза (в основном в связи с акционированием фондов и их вхождением в систему страхования) и составило 41. При этом численность застрахованных лиц, формирующих накопительную пенсию в НПФ, увеличилась за этот период в 2,5 раза до 29,8 млн человек, а объем средств пенсионных накоплений, находящихся в НПФ, — в 5,3 раза до 2,1 трлн рублей.

Проверка показала, что в 2015—2016 годах имел место существенный рост числа застрахованных лиц, заключивших договоры об обязательном пенсионном страховании с НПФ и подавших в Пенсионный фонд РФ заявления о выборе негосударственного фонда. В 2012 году количество принятых заявлений о переходе к другому страховщику (ПФР, НПФ) составило 8,6 млн, в 2015-м — 11,1 млн, в 2016-м — 11,5 млн.

При этом большинство застрахованных лиц подавали заявления о выборе НПФ в электронной форме, подписывая их высококвалифицированной электронной подписью. Такая технология реализовывалась агентами (субагентами) НПФ через удостоверяющие центры. В качестве агентов (субагентов) НПФ, в отношении которых осуществлялась проверка, выступали кредитные и иные организации.

В СП отмечают, что законодательство с 2011 года устанавливало право застрахованного лица подать заявления в интерактивной форме, прежде всего через портал госуслуг и «Личный кабинет» на сайте ПФР. В то же время в 2012—2016 годах эти каналы были практически полностью недоступны: возможность подачи заявлений через портал госуслуг в полной мере реализована с марта 2017 года, через «Личный кабинет» на сайте ПФР — с августа 2016-го. Это привело к росту числа заявлений о смене страховщика, поступающих в ПФР через удостоверяющие центры в рамках пилотного проекта, который реализуется с 2014 года.

Суть пилотного проекта в том, что заявления в электронной форме в ПФР поступают не непосредственно от застрахованного лица, а от удостоверяющих центров, которые во взаимодействии с агентами НПФ формируют для застрахованных лиц высоквалифицированную электронную подпись, поясняют в Счетной палате. На заседании коллегии СП было отмечено, что решение о проведении пилотного проекта было принято ПФР самостоятельно, с заинтересованными органами согласовано не было, нормативная база не формировалась, критерии отбора территориальных органов ПФР для участия в пилотном проекте и удостоверяющих центров не устанавливались.

Проверка принятых Пенсионным фондом РФ от аккредитованных удостоверяющих центров заявлений о смене страховщика выявила риски фальсификации заявлений от имени застрахованных лиц. Было выявлено несколько схем, препятствующих реализации права граждан на смену страховщика. Например, установлены массовые поступления в ПФР в один и тот же день двух заявлений от удостоверяющих центров на одно и то же застрахованное лицо — о смене страховщика и о переходе к действующему страховщику, которого застрахованное лицо предполагало сменить. Также были установлены факты поступления в ПФР дублирующих заявлений на одно и то же застрахованное лицо. При этом, согласно действующему законодательству, при поступлении в один день нескольких заявлений от одного застрахованного лица ПФР должен отказать в их рассмотрении.

«Риски усиливаются еще и тем, что технология подачи заявления через удостоверяющий центр не исключает возможности неправомерного применения электронной подписи застрахованного лица и его персональных данных, а также оформления заявления без его участия. Кроме того, в нарушение положений федерального закона «Об электронной подписи» удостоверяющие центры, участвующие в пилотном проекте ПФР, создавали электронную подпись и выдавали ее без идентификации личности заявителей самим удостоверяющим центром, доверяя данную функцию агентам НПФ», — отметил аудитор Владимир Катренко.

Проверка показала, что отдельные нормативные правовые акты для реализации прав застрахованных лиц на выбор страховщика по обязательному социальному страхованию (ПФР или НПФ) нуждаются в совершенствовании, заключают в Счетной палате.

Речь прежде всего идет о договоре об обязательном пенсионном страховании между НПФ и застрахованным лицом. Так, Банком России не утверждена новая форма типового договора обязательного пенсионного страхования между НПФ и застрахованным лицом, а действующая форма типового договора от 2013 года не учитывает изменения законодательства, например не содержит информации о возможной потере застрахованным лицом инвестиционного дохода по пенсионным накоплениям при досрочном переходе к другому страховщику.

Аудиторы обращают внимание на то, что граждане, подписывая договор об обязательном пенсионном страховании в устаревшей форме, фактически вводятся в заблуждение, поскольку не имеют возможности ознакомиться с актуальной информацией о своих правах и обязанностях при передаче пенсионных накоплений в НПФ.

Так, с 2015 года было введено заявление о досрочном переходе от одного страховщика к другому. При подаче такого заявления застрахованное лицо, в случае если период формирования пенсионных накоплений у прежнего страховщика длился менее пяти лет, теряет полученный инвестиционный доход. Действующая процедура подачи заявления о досрочной смене страховщика по ОПС не предусматривает предоставления гражданам информации о возможной потере инвестдохода. Заявление подается непосредственно в ПФР, в то время как информацией о возможной потере инвестиционного дохода и его размере обладает текущий страховщик. В ходе проверки выявлен случай потери застрахованным лицом инвестиционного дохода в размере свыше 500 тыс. рублей, привели пример в СП.

В АНПФ объяснили всплеск жалоб граждан по итогам переходной кампании Ассоциация НПФ (АНПФ) признала резкий всплеск жалоб граждан по итогам переходной кампании 2016 года. Нарушения связаны с тем, что граждан не информируют о потере накопленного инвестиционного дохода при досрочном переводе пенсионных накоплений в другой фонд либо вовсе не сообщают об этом переводе. Об этом говорится в письме, которое президент АНПФ Сергей Беляков направил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, пишут «Ведомости».

Проверкой установлено, что договоры подписывались не только самими НПФ, но и их агентами и субагентами, причем последними — наиболее значительная часть. «Такой порядок подписания договоров противоречит действующей форме типового договора, которая предусматривает его подписание уполномоченным должностным лицом НПФ, к которым нельзя отнести агентов», — подчеркивают в СП. Кроме того, подписание договора агентом нарушает законодательный запрет посреднической деятельности в обязательном социальном страховании.

«Привлечение негосударственными пенсионными фондами агентов привело к сокращению региональной сети НПФ, что в дальнейшем может создать трудности по исполнению НПФ обязательств по выплате накопительных пенсий, — рассуждают в Счетной палате. — Например, сеть региональных представительств АО «Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики» в 2012—2016 годах сократилась в четыре раза».

Большинство договоров, заключаемых НПФ, оформляются агентами — сотрудниками сетевых структур кредитных организаций. Например, из 15 млн договоров, заключенных НПФ Сбербанка, более 94% заключены его агентом — Сбербанком, что позволило данному фонду увеличить число застрахованных лиц более чем в десять раз. «Банку России целесообразно проработать вопрос о совершенствовании механизма привлечения НПФ застрахованных лиц в целях исключения возможной монополизации и создания неконкурентного преимущества в данной сфере», — полагают в СП.

Также установлены нарушения и недостатки в организации деятельности ПФР при реализации прав застрахованных лиц на выбор страховщика.



Коллегия СП приняла решение направить представление в ПФР, информационные письма в правительство, Банк России, Минкомсвязь, НПФ Сбербанка, НПФ «Газфонд Пенсионные накопления», НПФ электроэнергетики, обращения в Генеральную прокуратуру, ФСБ. Отчет по проверке будет направлен в палаты Федерального Собрания.