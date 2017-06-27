Снижение процентных ставок и падение спроса на кредиты со стороны крупного бизнеса подтолкнули многие банки изменить свои бизнес-модели. Банки сместили акцент с кредитования крупных компаний в сторону участников малого и среднего бизнеса и физических лиц. Об этом рассказал младший управляющий директор банковской группы Moody's Investors Service Ярослав Совгира на Московской банковской конференции международного рейтингового агентства Moody's.

Снижение ключевой ставки и сопутствующее снижение ставок по кредитам представляет собой один из наиболее актуальных вопросов для банков, поскольку это негативно сказывается на рентабельности и способности к поглощению убытков, говорит Совгира. Чистый процентный доход доминирует в структуре банковских доходов (составляет 68% от общей суммы доходов), тогда как непроцентные доходы покрывают меньше половины операционных расходов.

В ответ на снижение ставок банки в 2015—2016 годах проводили оптимизацию структуры привлекаемых средств для снижения стоимости фондирования, но это оказалось временным решением с ограниченным эффектом: ставки по кредитам продолжают падать. В то же время банки наращивают непроцентные — комиссионные — доходы (например, пытаются перевести клиентов на расчетно-кассовое обслуживание, предлагают услуги на рынке капитала) и уменьшают операционные расходы (сокращают физическое присутствие, открывают дистанционные каналы и так далее). Но, считают аналитики Moody's, потенциал здесь хоть и есть, но в значительной степени реализован.

Как объясняет Совгира, восстановление платежеспособности заемщиков идет медленно и неравномерно, причем в розничном сегменте процесс расчистки балансов от «плохих» корпоративных долгов идет быстрее, чем в корпоративном.

При этом в корпоративном сегменте экспортно ориентированные отрасли показывают улучшение либо сохранение своего финансового состояния, тогда как остальные — в зависимости от восстановления внутреннего спроса и уровня обменного курса. Но компаниям, ориентированным на экспорт, по словам Совгиры, кредиты не интересны, поскольку у них сильные свободные денежные потоки после девальвации и низкий инвестиционный аппетит. В 2016 года объем заимствований свыше 40 крупнейших российских публичных компаний перед банками сократился за год на 13% (до 6,7 трлн рублей), а публичный долг снизился на 7,5% (до 7,4 трлн рублей). Текущие ставки по кредитам (9—10%) малопривлекательны даже для наиболее сильных компаний, подчеркивает Совгира.

В январе — марте структура ипотечных кредитов в кредитном портфеле банков составила 42,4%. Для сравнения: по итогам 2016 года она составляла 38,6%, а годом ранее — 33%. В то же время доля необеспеченных кредитов непрерывно сокращается с 2014 года и в I квартале 2017-го составила 51,9%. Банки предпочитают выдавать ипотечные кредиты, в частности в связи с низким уровнем риска. Moody's ожидает, что рынок продолжит стабильно расти в течение нескольких следующих лет.