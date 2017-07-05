«Ростелеком» в течение пяти лет планирует инвестировать до 130 млрд рублей в базовую инфраструктуру цифровой экономики России — системы передачи информации, центры обработки и хранения данных. Об этом сообщил глава «Ростелекома» Михаил Осеевский в ходе заседания совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

В среду совет должен рассмотреть проект программы «Цифровая экономика», подготовленный по поручению президента России Владимира Путина.

Программа, в частности, предполагает, что к 2025 году 97% российских домохозяйств должны иметь широкополосный доступ в Интернет (100 МБит/с). К этому времени во всех городах с населением от 1 млн человек должны быть развернуты сети 5G.

Планируется также, что до 2025 года в России появятся десять предприятий в сфере высоких технологий и столько же цифровых платформ для основных отраслей экономики, а вузы будут выпускать более 100 тыс. специалистов в сфере IT в год.

«Мы планируем в горизонте пяти лет инвестиции в объеме до 130 миллиардов рублей в развитие систем передачи информации, центров обработки и хранения данных. Это позволит нам почти на 40% увеличить пропускную способность по всей стране, развить глобальные коридоры транзита Европа — Азия для улучшения обмена трафиком с нашими европейскими и азиатскими партнерами и сформировать самую широкую в стране сеть центров обработки данных», — сказал Осеевский.

Он подчеркнул, что создание и развитие базовой инфраструктуры для цифровой экономики России — это задача бизнеса, а не государства.



«Основная задача, которую мы для себя видим, — это развитие базовой инфраструктуры. Не думаю, что это должна быть задача государства. Мы считаем, что сегодня бизнес и такие компании, как «Ростелеком», вполне в состоянии обеспечить потребности всех отраслей экономики в создании такой инфраструктуры», — отметил глава «Ростелекома».