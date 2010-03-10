Агентство финансовой статистики StatBanker.ru представляет обзор результаты рынка банковских карт в России в 2009 году. Общее количество выпущенных в России банковских карт по итогам 2009 года достигло 126 миллионов карт, из которых 80% (или 100,5 миллионов карт) приходится на дебетовые карты, и только 20% (или 25,5 миллионов карт) приходится на кредитные карты. Общий объём операций по банковским картам по оплате товаров и услуг и снятию наличных по итогам 2009 года составил 94,2 миллиарда долларов, из которых 15% (или 14,5 миллиардов долларов) приходится на кредитные карты. Из общего объёма операций по банковским картам лишь 11,2% (или 10,6 миллиарда долларов) приходится на операции по оплате товаров и услуг по картам, а остальные 88,8% (или 83,6 миллиарда долларов) приходится на операции по снятию наличных через банкоматы. По итогам прошлого года средний размер операции по банковской карте составил 4 200 рублей, когда как 2008 году средняя операция по банковской карте составляла 4 600 рублей.

Общие комиссионные сборы платёжных систем с банков за их услуги по итогам 2009 года составили 511 миллионов долларов. Из этой суммы 61 миллион долларов (или 12% от всех комиссионных сборов) заплатили платёжным системам иностранные банки, 282 миллиона долларов (или 55% от всех комиссионных сборов) заплатили банкам частные российские банки, а оставшиеся 168 миллионов долларов (или 33% от всех комиссионных сборов) заплатили платёжным системам частные российские банки. Самые большие комиссионные сборы заплатили в 2009 году Сбербанк (114,2 миллиона долларов, или 22,3% от всех сборов), Альфа-банк (37,4 миллиона долларов, или 7,3% от всех сборов), банк Русский Стандарт (26,9 миллиона долларов, или 5,3% от всех сборов), Газпромбанк (26,6 миллиона долларов, или 5,2% от всех сборов) и Уралсиб банк (25,3 миллиона долларов, или 4,9% от всех сборов). При этом, на первые 10 банков (Сбарбанк, Альфа-банк, Русский Стандарт, Газпромбанк, Уралсиб, Ситибанк, Мастер-банк, Транскредитбанк, Петрокоммерц, ВТБ) по объёму комиссионных выплат платёжным системам приходится 56% от всех выплат платёжным системам.

Средняя сумма снятия наличных в России в 2009 году составила 5 200 рублей, а средний чек по оплате товаров и услуг по карте составил 1 600 рублей. Годом ранее, средний размер операций по снятию наличных в банкомате составлял 5 500 рублей, а средний размер чека по оплате картой товаров или услуг был равен 2 000 рублей. Самые большие операции по снятию наличных совершают в Чукотском автономном округе (в среднем, 10 360 рублей за одну операцию), Москве и Московской области (в среднем, 8 455 рублей за одну операцию), Магаданской области (в среднем, 7 771 рублей за одну операцию), в Сахалинской области (в среднем, 7 435 рублей за одну операцию) и Камчатском крае (в среднем, 7 210 рублей за одну операцию). Наименьшие средние операции по снятию наличных зафиксированы в Псковской области (3 112 рублей за одну операцию), Чувашской Республике (3 112 рублей за одну операцию), Удмуртской Республике (3 108 рублей за одну операцию), Курганской области (3 008 рублей за одну операцию) и Ульяновской области (2 749 рублей за одну операцию).

Самые большие чеки по оплате товаров и услуг по банковским картам зафиксированы в Москве и Московской области. Здесь средний размер операции по оплате товаров или услуг составляет 3 300 рублей. Далее следуют Сахалинская область (в среднем, 2 331 рублей), Санкт-Петербург (в среднем, 2 223 рублей), Приморский край (в среднем, 2 051 рублей) и Магаданская область (в среднем, 1 982 рублей). Самые минимальные операции по оплате товаров и услуг по итогам 2009 года зафиксированы в Республике Хакасия (в среднем, 421 рубль), Удмуртская Республика (в среднем, 418 рублей), Оренбургская область (в среднем, 390 рублей), Ульяновская область (в среднем, 360 рублей) и Республика Мордовия (в среднем, 347 рублей).

Принимая во внимание всё вышеизложенное, можно отметить, что предлагаемое в последнее время создание новой национальной платёжной системы представляется достаточно сомнительным. Действительно, подавляющее большинство операций совершается с целью снятия наличных, а сумма операций по оплате товаров и услуг остаётся достаточно небольшой. Проникновение платёжных терминалов в магазины и точки продаж, а также распространение банкоматов всё ещё крайне низкое даже в Москве, но особенно в регионах. Иными словами, рынок банковских карт в России всё ещё остаётся крайне не развитым, даже не смотря на огромные вложения в продвижение карт со стороны банков и платёжных систем. Создание новой национально платёжной системы потребует не только громадных инвестиций в технологию и инфраструктуру, но и не меньших затрат на продвижение таких карт для населения. Кроме того, потребуется согласование приёма таких карт за рубежом, в уже установленных банкоматах и в интернете. Вряд ли такая задача под силу без адекватной финансовой модели, способной выйти на уровень окупаемости хотя бы в ближайшие 10 лет. Исходя из приведённой выше статистики, окупаемость такого проекта представляется крайне сомнительной. Здесь можно отметить, что объединённый тандем из десяти ведущих банков по объёму комиссионных платежей в адрес платёжных систем гораздо быстрее договориться о внедрении необходимого функционала с существующими и уже работающими в России владельцами платёжных систем, нежели удастся создать эффективно работающую альтернативу.