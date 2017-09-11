Банк «Советский» предлагает разместить денежные средства в новый вклад «Золотой сезон».

Сумма первоначального взноса — от 10 тыс. рублей. Сроки — шесть месяцев и год. Процентная ставка составляет 7—7,2% годовых. Пополнение допускается в течение первых 90 или 180 дней в зависимости от срока вклада. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются в размере ½ ставки вклада.

«Возможно увеличение ставки на 1 процентный пункт в случае подключения услуги «СМС-информирование». По состоянию на 11 сентября стоимость услуги составляет 59 рублей в месяц», — отмечает эксперт по вкладам Банки.ру Юлия Ушева.

Открыть вклад можно в офисе банка либо с помощью системы «Интернет-банк». Предложение действительно по 30 сентября.