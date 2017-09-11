Банк «Советский» предлагает разместить денежные средства в новый вклад «Золотой сезон».
Сумма первоначального взноса — от 10 тыс. рублей. Сроки — шесть месяцев и год. Процентная ставка составляет 7—7,2% годовых. Пополнение допускается в течение первых 90 или 180 дней в зависимости от срока вклада. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются в размере ½ ставки вклада.
«Возможно увеличение ставки на 1 процентный пункт в случае подключения услуги «СМС-информирование». По состоянию на 11 сентября стоимость услуги составляет 59 рублей в месяц», — отмечает эксперт по вкладам Банки.ру Юлия Ушева.
Открыть вклад можно в офисе банка либо с помощью системы «Интернет-банк». Предложение действительно по 30 сентября.
АО «Банк «Советский» — средний по размеру активов банк, зарегистрированный в Санкт-Петербурге. Характер бизнеса — универсальный, основной источник фондирования — средства физлиц. Помимо частных лиц банк обслуживает небольшое количество корпоративных клиентов. Имеется представительная сеть продаж, расположенная в Северо-Западном и Центральном федеральных округах РФ. С 23 октября 2015 года ЦБ ввел в банк временную администрацию, возложив соответствующие функции на Агентство по страхованию вкладов. Долгое время оставалось неизвестным, кто займется финансовым оздоровлением банка, однако 29 февраля 2016 года было объявлено, что санатором выбрано ПАО «Татфондбанк», контролирующее с марта 2016 года 99,999% акций «Советского». 24 апреля были избраны новые составы совета директоров и правления, осуществляющих управление банком. 20 февраля 2017 года ЦБ повторно ввел в банк временную администрацию в лице АСВ.