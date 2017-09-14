Банк «ФК Открытие» приобрел 99,99% акций НБ «Траст», а также более 60,5% акций Росгосстрах Банка, говорится в материалах кредитной организации.

«Доля участия эмитента в уставном капитале организации, в отношении которой (НБ «Траст») он стал контролирующим лицом, — 99,99998%», — отмечается в документе.

Контроль над «Трастом» банк «ФК Открытие» получил 29 августа, а над Росгосстрах Банком — 25 августа.

Также в материалах говорится, что «ФК Открытие» 28 августа стал владельцем 100% акций НПФ «РГС», а 29 августа — 100% акций НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант».

По состоянию на январь 2017 года контролирующим акционером банка «ФК Открытие» является «Открытие Холдинг», который прямо и косвенно владеет 55,2% голосующих акций. Акции банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже. Крупнейшими бенефициарами банка являются: основатель и один из ключевых совладельцев «Открытия», председатель совета директоров «Открытие Холдинг» Вадим Беляев (17,98% голосующих акций); топ-менеджеры группы «Открытие» Рубен Аганбегян, Дмитрий Ромаев, Евгений Данкевич, Алексей Карахан (9,91%); президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и член совета директоров ЛУКОЙЛа Леонид Федун (8,91%); представители группы ИСТ Александр Несис, Алексей Гудайтис, Николай Добринов, Игорь Финогенов, Дмитрий Соколов, Игорь Цыплаков Константин Янаков (12,08%); банк ВТБ (5,51%), страховая компания «Росгосстрах» (3,75%, в том числе через доверительное управление ООО «Управление Сбережениями»), бизнесмены Михаил Паринов (3,90%) и Александр Мамут (3,68%). Миноритарным акционерам принадлежит 6,56% акций. Кроме того, часть акций банка находится в собственности самой кредитной организации, в том числе через схемы перекрестного владения. В состав акционеров Банка «ФК Открытие» входят также институциональные инвесторы — управляющие компании, осуществляющие доверительное управление средствами пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов: НПФ электроэнергетики (4,86%), НПФ «Лукойл-Гарант» (2,46%), ОАО НПФ «РГС» (4,97%), АО НПФ «Будущее» (4,09%).



Банк «ФК Открытие» ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие» — крупнейший частный банк России. Обладает хорошо развитой сетью подразделений. Преимущественно ориентирован на комплексное обслуживание и кредитование как корпоративных, так и частных клиентов. Кроме того, активно работает в сфере инвестиционных услуг и операций на рынке драгоценных металлов. Финансовая организация является центром одноименной банковской группы. С 29 августа 2017 года основным инвестором кредитной организации выступает Банк России. В банк назначена временная администрация, в состав которой вошли сотрудники ЦБ и УК «Фонд консолидации банковского сектора». По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 2 323,87 млрд рублей (8-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 270,80 млрд, кредитный портфель — 1 094,11 млрд, обязательства перед населением — 538,98 млрд.

Росгосстрах Банк ПАО «Росгосстрах Банк» (ПАО «РГС Банк») — крупный по размеру активов столичный банк. Основные направления деятельности — обслуживание и кредитование юридических и физических лиц, привлечение средств населения во вклады, а также операции на денежном и долговом рынках. Крупнейшим источником финансирования деятельности выступают вклады физических лиц, формирующие почти половину пассивов. Согласно раскрываемой информации, основным конечным бенефициаром банка выступает Сергей Хачатуров, контролирующий с партнерами (Алхас Сангулия и гражданка Кипра Марианна Карамалли) через различные юридические лица группы «Росгосстрах» 74,6% акций банка. В числе других акционеров банка Ирина Дюбкова (13,92%), гражданка Кипра Мария Димитриу (10,21%) и Лаура Андриясова (1,299%). Доля в 0,01% акций распределена между миноритариями.



По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 136,84 млрд рублей (51-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 21,82 млрд, кредитный портфель — 22,50 млрд, обязательства перед населением — 75,88 млрд.