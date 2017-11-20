Новикомбанк стал участником кешбэк-сервиса платежной системы «Мир». Теперь клиенты финучреждения — держатели банковских карт «Мир» могут получать кешбэк, возвращая до 20% средств от суммы покупки на карту, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Чтобы начать пользоваться преимуществом кешбэк-сервиса, необходимо зарегистрироваться на сайте (https://privetmir.ru) и привязать к своему аккаунту карту «Мир» Новикомбанка. Далее привычным для себя образом оплачивать товары или услуги. Акции партнеров кешбэк-сервиса платежной системы «Мир» будут активированы автоматически. Кешбэк от общей суммы покупки автоматически возвращается на карту Новикомбанка «Мир» в течение трех рабочих дней с момента проведения операции по счету карты. Статус начисления кешбэка прозрачен и отражается в личном кабинете на сайте программы», — говорится в релизе.

На данный момент насчитывается около 50 партнеров кешбэк-сервиса ПС «Мир». Среди них магазины продуктов питания, бытовой техники, товаров для детей, кафе и рестораны, аптеки, топливно-заправочные станции и другое.

Двойной бонус В октябре национальная платежная система «Мир» запустила собственный кешбэк-сервис. Портал Банки.ру рассказывает, как он работает и как его можно использовать вместе с бонусами от банков.