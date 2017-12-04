Страховые выплаты по вкладам клиентам банков «Европейский Стандарт» и «Новопокровский», у которых ЦБ в понедельник отозвал лицензию, начнутся не позднее 18 декабря 2017 года. Об этом сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

До указанной даты АСВ опубликует в местной прессе, а также разместит на сайте в Интернете официальное объявление о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате возмещения по вкладам.

Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты. Такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 8 декабря.