Банк России принял решение назначить временную администрацию по управлению Банком ВВБ (регистрационный номер 1093, г. Севастополь) и ввести мораторий на удовлетворение требований кредиторов финучреждения.
«В связи с неустойчивым финансовым положением кредитной организации приказом Банка России с 12 декабря назначена временная администрация по управлению банком сроком на шесть месяцев. На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления Банка ВВБ приостановлены», — отмечается в сообщении пресс-службы регулятора.
Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения банка, что в дальнейшем позволит ЦБ определить оптимальные мероприятия по урегулированию сложившейся ситуации.
Одновременно Банк России вводит мораторий на удовлетворение требований кредиторов Банка ВВБ сроком на три месяца.
«Указанные решения приняты Банком России в целях защиты интересов кредиторов и вкладчиков банка с учетом его значимости для Республики Крым, а также города Севастополь, и обеспечат полный контроль ситуации в кредитной организации и сохранность ее активов», — подчеркнули в пресс-службе.
Банк ВВБ — участник системы страхования вкладов.
В ЦБ напомнили, что выплаты по вкладам начнутся не позднее 14 дней со дня введения моратория. С учетом этого вкладчики банка имеют возможность получить свои денежные средства до конца текущего года.
Ранее источник Банки.ру сообщил, что Банк ВВБ перестал выдавать вклады клиентам — физлицам. «С 6 декабря банк не выдает вклады физическим лицам. Последний год банк активно развивался в Крыму и привлекал клиентов», — отметил собеседник портала.
Размер обязательств перед населением на 1 ноября составлял 11,13 млрд рублей.
Банк ВВБ, головной офис которого находится в Крыму, не выдает вклады клиентам — физическим лицам. Об этом порталу Банки.ру сообщил источник на полуострове.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 16,24 млрд рублей (179-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,94 млрд, кредитный портфель — 12,04 млрд, обязательства перед населением — 11,13 млрд.