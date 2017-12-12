Банк России принял решение назначить временную администрацию по управлению Банком ВВБ (регистрационный номер 1093, г. Севастополь) и ввести мораторий на удовлетворение требований кредиторов финучреждения.

«В связи с неустойчивым финансовым положением кредитной организации приказом Банка России с 12 декабря назначена временная администрация по управлению банком сроком на шесть месяцев. На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления Банка ВВБ приостановлены», — отмечается в сообщении пресс-службы регулятора.

Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения банка, что в дальнейшем позволит ЦБ определить оптимальные мероприятия по урегулированию сложившейся ситуации.

Одновременно Банк России вводит мораторий на удовлетворение требований кредиторов Банка ВВБ сроком на три месяца.

«Указанные решения приняты Банком России в целях защиты интересов кредиторов и вкладчиков банка с учетом его значимости для Республики Крым, а также города Севастополь, и обеспечат полный контроль ситуации в кредитной организации и сохранность ее активов», — подчеркнули в пресс-службе.

Банк ВВБ — участник системы страхования вкладов.

В ЦБ напомнили, что выплаты по вкладам начнутся не позднее 14 дней со дня введения моратория. С учетом этого вкладчики банка имеют возможность получить свои денежные средства до конца текущего года.

Ранее источник Банки.ру сообщил, что Банк ВВБ перестал выдавать вклады клиентам — физлицам. «С 6 декабря банк не выдает вклады физическим лицам. Последний год банк активно развивался в Крыму и привлекал клиентов», — отметил собеседник портала.

Размер обязательств перед населением на 1 ноября составлял 11,13 млрд рублей.

​Банк ВВБ приостановил выдачу вкладов Банк ВВБ, головной офис которого находится в Крыму, не выдает вклады клиентам — физическим лицам. Об этом порталу Банки.ру сообщил источник на полуострове.