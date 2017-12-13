Газбанк понизил ставки по вкладам в рублях и долларах.
«Универсальный» (от 10 тыс. рублей, 500 долларов, от 60 до 369 дней) в рублях открывается под 6—6,85% (ранее — под 7—7,85%), в долларах — под 0,5—1,75% годовых (прежде — под 0,5—2%). Доходность «Пенсионного» (от 10 тыс. рублей, от 101 до 369 дней) составит 7% годовых (вместо 8%).
Проценты по вкладам выплачиваются ежемесячно.
«Мультивалютный» (от 100 тыс. рублей в совокупности по трем валютам по курсам ЦБ РФ на дату открытия вклада, от 101 до 369 дней) в рублях оформляется под 5,5—5,85% (прежде — под 6,5—6,85%), в долларах — под 0,75—1,5% годовых (вместо 1—1,5%). Проценты выплачиваются в конце срока.
Все вклады можно пополнять.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 27,15 млрд рублей (140-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 4,71 млрд, кредитный портфель — 19,78 млрд, обязательства перед населением — 19,69 млрд.