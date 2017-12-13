Газбанк понизил ставки по вкладам в рублях и долларах.



«Универсальный» (от 10 тыс. рублей, 500 долларов, от 60 до 369 дней) в рублях открывается под 6—6,85% (ранее — под 7—7,85%), в долларах — под 0,5—1,75% годовых (прежде — под 0,5—2%). Доходность «Пенсионного» (от 10 тыс. рублей, от 101 до 369 дней) составит 7% годовых (вместо 8%).

Проценты по вкладам выплачиваются ежемесячно.

«Мультивалютный» (от 100 тыс. рублей в совокупности по трем валютам по курсам ЦБ РФ на дату открытия вклада, от 101 до 369 дней) в рублях оформляется под 5,5—5,85% (прежде — под 6,5—6,85%), в долларах — под 0,75—1,5% годовых (вместо 1—1,5%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Все вклады можно пополнять.