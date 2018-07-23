Агентство по страхованию вкладов 23 июля подало в Арбитражный суд Москвы заявление о взыскании убытков с лиц, контролировавших банк «Российский Кредит»: бывших предправления Петра Ушанова, членов правления Юрия Парамонова, Дмитрия Глазачева и Виктора Ускова, а также бывшего президента, председателя совета директоров банка Анатолия Мотылева. Сумма иска составляет около 12,082 млрд рублей, следует из сообщения АСВ.

Лицензия у банка была отозвана 24 июля 2015-го, а в октябре того же года столичный арбитраж признал «Российский Кредит» банкротом. Функции конкурсного управляющего были возложены на АСВ.

«В результате проведенной конкурсным управляющим проверки обстоятельств банкротства установлено, что контролирующие банк лица принимали решения о предоставлении кредитов техническим юридическим лицам (не ведущим хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладающим собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам), расторжении договоров ипотеки, обеспечивающих часть выданных техническим организациям кредитов, отчуждении ликвидных ценных бумаг. Указанные обстоятельства в соответствии со статьей 71 федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», статьями 53 и 53.1 Гражданского кодекса РФ являются основаниями для привлечения контролирующих банк лиц к гражданско-правовой ответственности в форме взыскания убытков», — отмечается в сегодняшнем сообщении АСВ.

Напомним, что в апреле текущего года агентство в рамках банкротства «Российского Кредита» подало к его бывшему ключевому собственнику Анатолию Мотылеву иск на 33,29 млрд рублей, а также через суд потребовало 1,02 млрд рублей с Мотылева как контролирующего лица М Банка (Мосстройэкономбанка).

АСВ в рамках банкротства «Российского Кредита» подало иск к Анатолию Мотылеву на 33,3 млрд рублей В ходе конкурсного производства установлено, что председателем совета директоров (президентом) банка и одновременно его основным владельцем Анатолием Мотылевым в период с 2014 по 2015 год были совершены сделки, повлекшие причинение банку убытков.

Вместе с лицензиями «Российского Кредита» и Мосстройэкономбанка Центробанк в июле 2015 года отозвал лицензии у АМБ Банка и КБ «Тульский Промышленник», которые также входили в группу Мотылева. Позже ЦБ объявил, что, как показала проверка качества их активов, традиционный банковский бизнес в группе банков Мотылева практически отсутствовал. В августе 2015-го были также лишены лицензий семь негосударственных пенсионных фондов, которые участники рынка связывали с Мотылевым.

В декабре прошлого года Мосгорсуд признал законным заочный арест Мотылева по уголовным делам, бизнесмен был объявлен в международный розыск. Газета «Коммерсант» уточняла, что одно из дел касается банка «Российский Кредит», другое — М Банка, выдавшего заведомо невозвратный крупный кредит. Издание отмечало, что Мотылев уехал из страны и, по некоторым данным, проживает в Лондоне.

В феврале текущего года Арбитражный суд Москвы признал бизнесмена Анатолия Мотылева банкротом. В мае апелляция отклонила жалобу Мотылева на это решение.



В апреле «Коммерсант» сообщил об аресте бывшего заместителя председателя правления «Российского Кредита» Дмитрия Глазачева, который длительное время проходил свидетелем по делу Мотылева. По данным газеты, аресту Глазачева предшествовало объединение двух уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере, касающихся банка «Российский Кредит» и М Банка.