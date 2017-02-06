Тройка-Д Банк понизил ставки по вкладам в долларах и евро.
«Тройка Максимум Валютный» (на 365 дней) открывается в долларах под 1,5% (вместо 2%), в евро — под 1% годовых (вместо 1,7%). Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока.
«Тройка Оптимум» (от 101 до 365 дней) можно разместить в долларах под 1—1,4% (ранее — под 1—2%), в евро — под 0,5—0,9% годовых (прежде — под 0,7—1,7%). Возможны дополнительные взносы. Проценты выплачиваются в конце срока. При выборе опции «выплата процентов ежемесячно или ежемесячная капитализация» или «частичное снятие» процентная ставка будет понижена на 0,1 процентного пункта.
Минимальная сумма вкладов — 2 тыс. долларов или евро.
АО «Тройка-Д Банк» — небольшой столичный банк, ранее входивший в финансовую группу «Тройка Диалог». В настоящее время фининститут полностью подконтролен Владимиру Акаеву, являющемуся членом советов директоров Новоенисейского лесохимического комплекса и компании «Интеко», а также имеющему опыт работы в структурах Бинбанка. Основным направлением деятельности фининститута остается кредитование корпоративных клиентов, в том числе представителей малого и среднего бизнеса, однако банк также активно развивает розничное направление. Вклады населения за последние годы стали крупнейшим источником пассивов кредитной организации.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 12,07 млрд рублей (203-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 2,38 млрд, кредитный портфель — 5,13 млрд, обязательства перед населением — 6,75 млрд.