Тройка-Д Банк понизил ставки по вкладам в долларах и евро.

«Тройка Максимум Валютный» (на 365 дней) открывается в долларах под 1,5% (вместо 2%), в евро — под 1% годовых (вместо 1,7%). Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Тройка Оптимум» (от 101 до 365 дней) можно разместить в долларах под 1—1,4% (ранее — под 1—2%), в евро — под 0,5—0,9% годовых (прежде — под 0,7—1,7%). Возможны дополнительные взносы. Проценты выплачиваются в конце срока. При выборе опции «выплата процентов ежемесячно или ежемесячная капитализация» или «частичное снятие» процентная ставка будет понижена на 0,1 процентного пункта.

Минимальная сумма вкладов — 2 тыс. долларов или евро.