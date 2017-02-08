Саратовский банк «Агророс» снизил ставки по вкладам. Изменения коснулись продуктов «Неделька» (от 100 тыс. рублей на семь дней), «Медовый месяц» (от 20 тыс. рублей на один месяц), «Накопи» (от 300 тыс. рублей на полгода) и «Премиальный+» (от 100 тыс. рублей на 2,5 года).
«Недельку» теперь можно разместить под 7,81% годовых (ранее — под 8,01%), «Медовый месяц» — под 7,91% (вместо 8,05%), депозит «Накопи» — под 8,01% (против прежних 8,1%).
Проценты по вкладу «Премиальный+» в настоящее время начисляются в следующем порядке: за первые 180 дней — по ставке 8,01% годовых (ранее — под 8,1%), в течение последующих 360 дней — по ставке 6,5% (вместо 6,6%), за последние 360 дней — по-прежнему под 5,1%. Таким образом, процентная ставка за полные 900 дней хранения средств снижена с 6,3% до 6,24% годовых.
Допускается возможность пополнения вышеперечисленных вкладов. Проценты по вкладам «Неделька» и «Медовый месяц» выплачиваются в конце срока, по вкладу «Накопи» — каждые 11 дней, по вкладу «Премиальный+» — ежемесячно.
АО «Банк «Агророс» — небольшой региональный банк, зарегистрированный в Саратове и ориентированный на обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, в меньшей степени — на кредитование физлиц. Активен на валютном рынке. Основные источники фондирования — средства физических лиц и коммерческих предприятий.
Ключевым бенефициаром банка является известный бизнесмен и политик Аркадий Евстафьев (93,77%). Другие акционеры — Владимир Чистяков (2,37%), Игорь Птицын и Виталий Грашкин (по 1,59%). Оставшаяся часть акций распределена между миноритариями.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 5,38 млрд рублей (299-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,62 млрд, кредитный портфель — 1,50 млрд, обязательства перед населением — 2,69 млрд.