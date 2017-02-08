Саратовский банк «Агророс» снизил ставки по вкладам. Изменения коснулись продуктов «Неделька» (от 100 тыс. рублей на семь дней), «Медовый месяц» (от 20 тыс. рублей на один месяц), «Накопи» (от 300 тыс. рублей на полгода) и «Премиальный+» (от 100 тыс. рублей на 2,5 года).

«Недельку» теперь можно разместить под 7,81% годовых (ранее — под 8,01%), «Медовый месяц» — под 7,91% (вместо 8,05%), депозит «Накопи» — под 8,01% (против прежних 8,1%).

Проценты по вкладу «Премиальный+» в настоящее время начисляются в следующем порядке: за первые 180 дней — по ставке 8,01% годовых (ранее — под 8,1%), в течение последующих 360 дней — по ставке 6,5% (вместо 6,6%), за последние 360 дней — по-прежнему под 5,1%. Таким образом, процентная ставка за полные 900 дней хранения средств снижена с 6,3% до 6,24% годовых.



Допускается возможность пополнения вышеперечисленных вкладов. Проценты по вкладам «Неделька» и «Медовый месяц» выплачиваются в конце срока, по вкладу «Накопи» — каждые 11 дней, по вкладу «Премиальный+» — ежемесячно.