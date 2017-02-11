Мосгорсуд отказался обязать Москоммерцбанк реструктуризировать кредиты валютных ипотечников. Об этом ТАСС сообщил адвокат истцов Вячеслав Курилин.

«Апелляционная инстанция, к сожалению, отказала нам в удовлетворении жалобы, но все настроены идти до конца. Сейчас готовим кассационную жалобу в президиум Мосгорсуда. Если и он откажет, то пойдем в Верховный суд», — сказал адвокат.

16 сентября прошлого года Никулинский суд Москвы отказал в удовлетворении исковых требований 52 валютных ипотечников. Как следует из постановления, суд не нашел оснований для удовлетворения иска заявителей. После рассмотрения в апелляционной инстанции решение вступило в законную силу. Таким образом, истцы обязаны исполнять условия ипотечного договора, заключенного ранее с Москоммерцбанком.

Это был первый иск, поданный в суд валютными ипотечниками после резкого повышения в РФ курсов евро и доллара США. Заемщики просили обязать Москоммерцбанк реструктуризировать ипотечные кредитные договоры по курсу, рекомендованному для этой цели Центробанком еще в январе прошлого года. Как считают юристы, любое решение суда является прецедентным для многих валютных ипотечников. Банк просил отказать заявителям в удовлетворении их требований.

Москоммерцбанк АО «КБ «Москоммерцбанк» — «дочка» Казкоммерцбанка, крупнейшего частного банка Казахстана. Москоммерцбанк сосредоточен на развитии розничного бизнеса, в частности на привлечении средств граждан во вклады, а также на выдаче потребительских, карточных и ипотечных кредитов.
На текущий момент единственным акционером кредитной организации выступает АО «Казкоммерцбанк», владеющее 100% акций. Конечными бенефициарами АО «Казкоммерцбанк» выступают известный казахстанский предприниматель и председатель совета директоров Казкоммерцбанка и Москоммерцбанка Кенес Ракишев (61,82%), Нуржан Субханбердин (19,41%), Нина Жусупова (1,6%), Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан (15,24%) и акционеры-миноритарии (1,93%).


По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 21,63 млрд рублей (156-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 6,48 млрд, кредитный портфель — 6,47 млрд, обязательства перед населением — 7,39 млрд.