Мосгорсуд отказался обязать Москоммерцбанк реструктуризировать кредиты валютных ипотечников. Об этом ТАСС сообщил адвокат истцов Вячеслав Курилин.

«Апелляционная инстанция, к сожалению, отказала нам в удовлетворении жалобы, но все настроены идти до конца. Сейчас готовим кассационную жалобу в президиум Мосгорсуда. Если и он откажет, то пойдем в Верховный суд», — сказал адвокат.

16 сентября прошлого года Никулинский суд Москвы отказал в удовлетворении исковых требований 52 валютных ипотечников. Как следует из постановления, суд не нашел оснований для удовлетворения иска заявителей. После рассмотрения в апелляционной инстанции решение вступило в законную силу. Таким образом, истцы обязаны исполнять условия ипотечного договора, заключенного ранее с Москоммерцбанком.

Это был первый иск, поданный в суд валютными ипотечниками после резкого повышения в РФ курсов евро и доллара США. Заемщики просили обязать Москоммерцбанк реструктуризировать ипотечные кредитные договоры по курсу, рекомендованному для этой цели Центробанком еще в январе прошлого года. Как считают юристы, любое решение суда является прецедентным для многих валютных ипотечников. Банк просил отказать заявителям в удовлетворении их требований.