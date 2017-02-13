Казанский Энергобанк проводит акцию по кредитным картам «Денежный источник», выпускаемым в категориях MasterCard Standard и MasterCard Gold. По условиям акции клиент по своему усмотрению может выбрать бесплатное годовое обслуживание по кредитной карте или снижение ставки на 3 процентных пункта. Акция действует до 31 марта 2017 года.

Процентная ставка по «стандартным» картам составляет 26% годовых, по «золотым» — 25% годовых. Выпуск и обслуживание карты в первый год осуществляются бесплатно. Со второго года обслуживания взимается плата в размере 700 рублей для карт MasterCard Standard и 1,5 тыс. рублей — для карт MasterCard Gold.

Максимальный кредитный лимит по «стандартной» карте достигает 150 тыс. рублей, по «золотой» — 200 тыс. рублей. Предусмотрен льготный период длительностью до 50 дней, который распространяется на все расходные операции.

Комиссия за снятие заемщиком собственных и кредитных средств в устройствах банка составит 1% от суммы (минимум 200 рублей), за снятие денежных средств в банкоматах и ПВН сторонних кредитных организаций — 2% от суммы, но не менее 300 рублей.

«Помимо невысокой процентной ставки к преимуществам продукта можно отнести наличие услуги cash back. Возврат в размере 1% предусмотрен при операциях на любых АЗС и СТО, в аптеках, при покупке авиа- и ж/д билетов на общую сумму от 10 тысяч до 30 тысяч рублей в месяц, 2% — при сумме от 30 тысяч до 50 тысяч рублей в месяц и 3% — при общей сумме покупок свыше 50 тысяч рублей в месяц. Минимальная сумма вознаграждения — 100 рублей в месяц, максимальная — 5 тысяч в месяц. Стоит отметить, что для оформления кредитной карты «Денежный источник» требуется положительная кредитная история в любом банке», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Полина Прасковина.



Условия и ставки указаны для открытого рынка, то есть для новых заемщиков кредитной организации, не относящихся к льготным категориям (зарплатным и корпоративным клиентам, заемщикам с положительной кредитной историей в данном банке, вкладчикам и т. п.).