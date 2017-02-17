Агентство по страхованию вкладов в рамках нескольких недавних исков требует с контролирующих лиц трех столичных банков — Первого Республиканского Банка, «Стройкредита» и Европейского Индустриального Банка — в общей сложности почти 29,4 млрд рублей. Данные об исках приводятся в сообщениях, опубликованных агентством в пятницу, 17 февраля.

В частности, агентство уведомило, что 28 декабря 2016 года направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, контролировавших банк «Стройкредит» (лицензия отозвана 18 марта 2014 года, признан банкротом 17 июня 2014-го): Якова Пивоварова, Татьяны Жейкаре, Михаила Левицкого и Камиля Нарбекова. По данным Банки.ру, Пивоваров был последним руководителем банка (и. о. председателя правления), Левицкий возглавлял совет директоров. АСВ требует взыскать с указанных лиц свыше 9,265 млрд рублей по обязательствам банка.

Летом 2014 года ЦБ объявил об установлении фактов крупномасштабного вывода активов из «Стройкредита». До этого стало известно, что при объеме обязательств банка в 16,2 млрд рублей стоимость его активов не превышает 7 млрд.

В банке «Стройкредит» выявлен вывод активов на 9,9 млрд рублей ЦБ направил в Генпрокуратуру и МВД информацию о финансовых операциях с признаками уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками лишившегося 18 марта лицензии банка «Стройкредит». Об этом в среду сообщила пресс-служба регулятора.

Также сегодня АСВ сообщило о подаче в столичный арбитраж 1 ноября 2016 года заявления о привлечении к субсидиарной ответственности Сергея Зайцева в качестве контролирующего лица Европейского Индустриального Банка. Сумма иска к нему составляет около 310,2 млн рублей. Уточним, что Зайцев занимал пост председателя правления банка.

Еще три года назад, в феврале 2014-го, СМИ писали, что АСВ потребовало возбуждения уголовного дела в отношении главы ЕИБ. Агентство пришло к выводу, что незадолго до отзыва лицензии — 10 сентября 2013 года банк осуществил вывод ликвидных активов на сумму 259 млн рублей по договорам цессии. Позже АСВ сообщало о выявлении недостачи в ЕИБ почти на 3,4 млрд рублей.

Европейский Индустриальный Банк был признан банкротом 11 ноября 2013 года.

Самый крупный иск — на 19,807 млрд рублей предъявлен бывшим контролирующим лицам Первого Республиканского Банка, который лишился лицензии 5 мая 2014-го и был объявлен банкротом 27 июня того же года. Эту сумму агентство рассчитывает взыскать в рамках иска от 26 декабря 2016 года, поданного в арбитраж Москвы, с Олега Курбатова, Сергея Айрапетяна, Виктора Шаброва, Дмитрия Демидова, Виталия Алтунина, Андрея Гака, Гагика Балаяна. Напомним, что Олег Курбатов был председателем правления, членом совета директоров ПРБ. По данным Банки.ру, Айрапетян также входил в совет директоров, а Алтунин и Гак были членами правления банка. В свою очередь о Гагике Балаяне СМИ писали как о фактическом собственнике Первого Республиканского Банка.

Пятничный релиз АСВ является уточняющим (приводятся полные Ф. И. О., гражданство, СНИЛС ответчиков) по отношению к опубликованному ранее сообщению, в котором пояснялось, что «на протяжении двух лет до отзыва лицензии контролирующими банк лицами принимались решения о предоставлении кредитов техническим юридическим лицам… в отсутствие ликвидного обеспечения. Также в указанный период ответственными лицами совершены действия по неправомерному списанию денежных средств с брокерского счета банка, выдаче заведомо невозвратных фидуциарных займов организации-нерезиденту и предоставлению финансового залога в обеспечение неоплатных обязательств организации-нерезидента». Кроме того, по мнению конкурсного управляющего, руководитель банка Олег Курбатов не принял предусмотренных законом мер по предупреждению банкротства банка.

СМИ писали об уголовном деле, фигурантами которого выступают контролирующие лица ПРБ. В феврале-2016 Генпрокуратура сообщала, что дело на 1,8 млрд рублей, в число обвиняемых по которому входят Курбатов и Балаян, ушло в суд.



Ранее ЦБ сообщал о «дыре» в балансе Первого Республиканского Банка на 16,2 млрд рублей.