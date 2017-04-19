«Рокетбанк» (группа «Открытие») внедрил запись всей коммуникации с клиентами для повышения качества обслуживания. Решение реализовано на базе платформы Voximplant, говорится в сообщении финансовой компании.

«Все общение представителей «Рокетбанка» с клиентами происходит через специальное приложение, внутри которого команда ежедневно получает задания: кому и куда доставить новую карту, банковские документы или подарки», — отмечается в сообщении.

Теперь представитель «Рокетбанка» сможет связаться с клиентом, не покидая мобильное приложение — благодаря встроенной функции аудиозвонка. Раньше нужно было набирать номер клиента вручную.

«Внедрение аудиозвонков поможет банку лучше контролировать представителей и в конечном счете улучшать обслуживание клиентов», — считают в организации. Сразу после разговора запись попадает в CRM компании.

Маскировка номера, подчеркивают в «Рокетбанке», делает коммуникацию для обеих сторон безопаснее, а для компании — прозрачнее. Внутри приложения представитель видит только кнопку «Позвонить», а клиент, принимая звонок, — номер контакт-центра банка.

«Исходящий от представителя звонок работает по принципу обратного звонка: получив сигнал из приложения, Voximplant звонит на сотовые номера представителя «Рокетбанка» и клиента и соединяет их», — уточняется в релизе.

Напомним, «Рокетбанк» — это мобильный банк для физических лиц. В апреле 2016 года «Рокетбанк» стал частью группы «Открытие».