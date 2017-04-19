«Рокетбанк» (группа «Открытие») внедрил запись всей коммуникации с клиентами для повышения качества обслуживания. Решение реализовано на базе платформы Voximplant, говорится в сообщении финансовой компании.
«Все общение представителей «Рокетбанка» с клиентами происходит через специальное приложение, внутри которого команда ежедневно получает задания: кому и куда доставить новую карту, банковские документы или подарки», — отмечается в сообщении.
Теперь представитель «Рокетбанка» сможет связаться с клиентом, не покидая мобильное приложение — благодаря встроенной функции аудиозвонка. Раньше нужно было набирать номер клиента вручную.
«Внедрение аудиозвонков поможет банку лучше контролировать представителей и в конечном счете улучшать обслуживание клиентов», — считают в организации. Сразу после разговора запись попадает в CRM компании.
Маскировка номера, подчеркивают в «Рокетбанке», делает коммуникацию для обеих сторон безопаснее, а для компании — прозрачнее. Внутри приложения представитель видит только кнопку «Позвонить», а клиент, принимая звонок, — номер контакт-центра банка.
«Исходящий от представителя звонок работает по принципу обратного звонка: получив сигнал из приложения, Voximplant звонит на сотовые номера представителя «Рокетбанка» и клиента и соединяет их», — уточняется в релизе.
Напомним, «Рокетбанк» — это мобильный банк для физических лиц. В апреле 2016 года «Рокетбанк» стал частью группы «Открытие».
По состоянию на январь 2017 года контролирующим акционером банка «ФК Открытие» является «Открытие Холдинг», который прямо и косвенно владеет 55,2% голосующих акций. Акции банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже.
Крупнейшими бенефициарами банка являются: основатель и один из ключевых совладельцев «Открытия», председатель совета директоров «Открытие Холдинг» Вадим Беляев (17,98% голосующих акций); топ-менеджеры группы «Открытие» Рубен Аганбегян, Дмитрий Ромаев, Евгений Данкевич, Алексей Карахан (9,91%); президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и член совета директоров ЛУКОЙЛа Леонид Федун (8,91%); представители группы ИСТ Александр Несис, Алексей Гудайтис, Николай Добринов, Игорь Финогенов, Дмитрий Соколов, Игорь Цыплаков Константин Янаков (12,08%); банк ВТБ (5,51%), страховая компания «Росгосстрах» (3,75%, в том числе через доверительное управление ООО «Управление Сбережениями»), бизнесмены Михаил Паринов (3,90%) и Александр Мамут (3,68%). Миноритарным акционерам принадлежит 6,56% акций. Кроме того, часть акций банка находится в собственности самой кредитной организации, в том числе через схемы перекрестного владения.
В состав акционеров Банка «ФК Открытие» входят также институциональные инвесторы — управляющие компании, осуществляющие доверительное управление средствами пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов: НПФ электроэнергетики (4,86%), НПФ «Лукойл-Гарант» (2,46%), ОАО НПФ «РГС» (4,97%), АО НПФ «Будущее» (4,09%).
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 2 744,63 млрд рублей (6-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 268,22 млрд, кредитный портфель — 1 700,67 млрд, обязательства перед населением — 530,74 млрд.