В мобильном банке Тинькофф Банка во вторник, 27 июня, произошел сбой: пользователи Android не могли зайти в приложение, о чем сообщали в Twitter. По данным банка, на текущий момент проблема устранена.
«На трех разных смартах вылетает приложение «Тинькофф». Переустановка не помогает. Скорее всего, что-то у них с сервером», — написал клиент банка в Twitter.
«Приложение падает сразу после ввода короткого пароля. Ваши андройдщики не умеют обрабатывать ошибки и выводить что-то?» — обращался к банку второй клиент.
По данным Банки.ру, проблема не носила массового характера: часть клиентов могли войти в мобильный банк.
Менеджер Тинькофф Банка сообщил, что о проблеме известно, и пообещал, что банк исправит ее в течение часа.
«Некоторые пользователи на Android сегодня столкнулись с тем, что приложение некорректно завершало работу, однако это не носило массового характера. Сейчас ситуация исправлена», — сообщили впоследствии в пресс-службе кредитной организации.
Напомним, что накануне в дистанционных сервисах Тинькофф Банка также наблюдались сбои, однако затем было объявлено о возобновлении их работы.
ОС - Android? Вылетает сразу после входа?
Подобная проблема сейчас есть, в течение часа примерно исправим.
— Тинькофф Банк (@tinkoff_bank) 27 июня 2017 г.
Личный кабинет и мобильный банк Тинькофф Банка, а также мобильный банк Альфа-Банка восстановили работу после сбоя. Об этом порталу Банки.ру сообщили как в пресс-службах кредитных организаций, так и клиенты банков.
АО «Тинькофф Банк» — моноофисный банк, подконтрольный бизнесмену Олегу Тинькову. Ключевые сегменты, в которых работает финучреждение, — кредитные карты и вклады частных лиц. С недавних пор банк обслуживает также и юридических лиц. Основная особенность — дистанционная работа с клиентами с использованием современных каналов связи и через представителей.
На текущий момент Олег Тиньков контролирует пакет в 53,52% акций банка. Доля в 30,41% акций находится в свободном обращении на Лондонской бирже (в форме GDR). Менеджмент TCS Group Holding PLC контролирует долю в 6,07%. Фонд Vostok Emerging Finance владеет долей в 3,49%, Baring Vostok — 2,88%, Goldman Sach’s — 2,19%, Horizon Capital — 1,44%.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 211,07 млрд рублей (40-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 34,19 млрд, кредитный портфель — 137,55 млрд, обязательства перед населением — 121,41 млрд.