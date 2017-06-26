В мобильном банке Тинькофф Банка во вторник, 27 июня, произошел сбой: пользователи Android не могли зайти в приложение, о чем сообщали в Twitter. По данным банка, на текущий момент проблема устранена.

«На трех разных смартах вылетает приложение «Тинькофф». Переустановка не помогает. Скорее всего, что-то у них с сервером», — написал клиент банка в Twitter.

«Приложение падает сразу после ввода короткого пароля. Ваши андройдщики не умеют обрабатывать ошибки и выводить что-то?» — обращался к банку второй клиент.

По данным Банки.ру, проблема не носила массового характера: часть клиентов могли войти в мобильный банк.



Менеджер Тинькофф Банка сообщил, что о проблеме известно, и пообещал, что банк исправит ее в течение часа.

«Некоторые пользователи на Android сегодня столкнулись с тем, что приложение некорректно завершало работу, однако это не носило массового характера. Сейчас ситуация исправлена», — сообщили впоследствии в пресс-службе кредитной организации.



Напомним, что накануне в дистанционных сервисах Тинькофф Банка также наблюдались сбои, однако затем было объявлено о возобновлении их работы.

ОС - Android? Вылетает сразу после входа?

Подобная проблема сейчас есть, в течение часа примерно исправим.

— Тинькофф Банк (@tinkoff_bank) 27 июня 2017 г.

​Мобильные банки Тинькофф Банка и Альфа-Банка возобновили работу после сбоя​​ Личный кабинет и мобильный банк Тинькофф Банка, а также мобильный банк Альфа-Банка восстановили работу после сбоя. Об этом порталу Банки.ру сообщили как в пресс-службах кредитных организаций, так и клиенты банков.