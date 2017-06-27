Банк «Снежинский» ввел кредит на рефинансирование ипотеки, выданной ранее сторонним банком.

Базовая процентная ставка — 11,75—12% годовых, надбавки к ставке: 2 процентных пункта на период до погашения ипотеки первичным кредитором, 1 п. п. для заемщиков — индивидуальных предпринимателей. Срок — от трех до 20 лет, сумма — от 300 тыс. до 80% стоимости закладываемой недвижимости, на покупку которой был выдан рефинансируемый кредит.

По предшествующей ипотеке должна отсутствовать текущая просроченная задолженность, должны быть совершены платежи за период от шести месяцев. Если были допущены просрочки длительностью более 30 дней, то такой кредит не может быть рефинансирован в банке «Снежинский».

«По сравнению с существующими кредитами на аналогичную цель других банков процентная ставка «Снежинского» не выглядит привлекательной. Например, банк «Открытие» рефинансирует ипотеку под 10,25% годовых, Райффайзенбанк — под 10,9% годовых, Газпромбанк — под 10,25—10,5% годовых. С другой стороны, «Снежинский» не предъявляет никаких требований к личному страхованию. Таким образом, заемщик, взяв на себя определенные риски, связанные с жизнью и здоровьем, может сэкономить на этой статье расходов без каких-либо санкций со стороны банка», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Дина Орлова.