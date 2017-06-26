Европейская комиссия оштрафовала компанию Google на рекордные 2,42 млрд евро за нарушение правил антимонопольного законодательства ЕС. Об этом сообщается в официальном релизе Еврокомиссии, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

Штраф наложен по делу о злоупотреблении доминирующим положением поисковой системы, которое Google использовала, предоставляя незаконное преимущество собственному сервису Google Shopping.

Комиссия пришла к выводу, что компания должна пресечь такую практику в течение 90 дней или заплатить штраф в размере до 5% от среднесуточного мирового оборота Alphabet, материнской компании Google. В частности, решение обязывает Google соблюдать принцип равного обращения с собственным сервисом и конкурирующими проектами.

В 2004 году Google вышел на европейский рынок с сервисом, в котором можно сравнивать товары разных продавцов. Изначально он назывался Froogle, в 2008 году был переименован в Google Product Search, а с 2013 года называется Google Shopping. Сервис позволяет потребителям сравнивать товары и цены в Интернете и находить выгодные предложения интернет-магазинов.

Google в поисковой выдаче отдавал предпочтение своему сервису. Например, в результатах поиска ближайший конкурент выдавался алгоритмом лишь на четвертой странице поиска.

Из-за незаконного доминирования на европейском рынке Google Shopping увеличил свой трафик в 45 раз в Великобритании, в 35 раз в Германии, в 19 раз во Франции, в 29 раз в Нидерландах, в 17 раз в Испании и в 14 раз в Италии.

Комиссия не исключает, что компания Google может столкнуться с гражданскими исками, которые могут быть поданы в суды государств ЕС любым лицом или бизнесменами, затронутыми ее антиконкурентным поведением.

Также комиссия продолжает расследование еще по двум вопросам относительно компании Google, они касаются операционной системы Android и рекламного сервиса AdSense.