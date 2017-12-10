Четыре бывших дочерних финучреждения Пробизнесбанка вернулись в реестр его кредиторов: они добились отмены решения суда, которое исключало их из реестра, сообщили в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов (АСВ).



«8 декабря 2017 года, в минувшую пятницу, Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрел жалобы конкурсного управляющего АКБ «Пробизнесбанк» (ОАО), а также КБ «Солидарность» (ОАО), ОАО «ВУЗ-Банк», АО АКБ «Экспресс-Волга» и ОАО «Газэнергобанк» на определения Арбитражного суда города Москвы об исключении из реестра требований кредиторов Пробизнесбанка требований указанных банков, основанных на корреспондентских и кредитных отношениях», — отмечается в релизе.

Суд апелляционной инстанции вынес постановления, которыми отменил акты Арбитражного суда Москвы и решил отказать в удовлетворении заявлений об исключении требований из реестра требований кредиторов Пробизнесбанка, добавили в АСВ.

​Санаторы банков группы «Лайф» боятся, что АСВ потребует досрочно вернуть 64 млрд рублей В октябре кредиторы Пробизнесбанка добились в Арбитражном суде Москвы исключения из своего реестра двух третей требований, приходившихся на бывших «дочек» банка. Апелляции на это решение подали Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий Пробизнесбанка, его исключенные из реестра экс-«дочки» и три их банка-санатора: СКБ-Банк, Совкомбанк и Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР), пишут «Ведомости».



В октябре кредиторы Пробизнесбанка добились в Арбитражном суде Москвы исключения из своего реестра двух третей требований, приходившихся на бывших «дочек» банка. Апелляции на это решение подали АСВ как конкурсный управляющий Пробизнесбанка, его исключенные из реестра экс-«дочки» и три их банка-санатора: СКБ-Банк, Совкомбанк и Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР).

Санаторы в заявлениях указывали, что из-за исключения из реестра требований их подопечных («Экспресс-Волги» и ВУЗ-Банка) АСВ может потребовать досрочного возврата выделенных на их санацию займов, обратить взыскание на полученное обеспечение и даже отстранить их от участия в оздоровлении банков. В соответствии с генеральными соглашениями с АСВ и договорами займа, на которые ссылаются банки, агентство в 2015 году выделило на санацию банков под 0,51% годовых на десять лет ВУЗ-Банку 5,7 млрд рублей (в том числе под поручительство УБРиРа), Совкомбанку — 49,9 млрд (под залог прав требований по кредитам).