Сбербанк и фирма «1С» запустили в промышленную эксплуатацию сервис, который позволит заемщикам во всех регионах отправлять отчетность из «1С:Бухгалтерии 8» в банк за один клик, сообщили в пресс-службе финучреждения.

«Теперь пользователи программы «1С:Бухгалтерия 8» могут прямо из программы отправлять более шестидесяти видов отчетов заемщика во все территориальные банки Сбербанка — одним нажатием клавиши. Корпоративные заемщики обязательно должны отправлять отчетность в банк, так как это снижает риски по обслуживанию кредитов и позволяет банку отслеживать финансовое здоровье заемщика», — отмечается в релизе.

Комплект отчетов для Сбербанка реализован во всех актуальных версиях «1С:Бухгалтерии 8» и в облачном сервисе «1cfresh.com». Комплект охватывает почти все виды ежемесячной и квартальной отчетности. В него входят базовые формы с отчетами о движении средств, о задолженности компании, оборотно-сальдовые ведомости по счетам и отчеты анализа счетов, добавили в банке.