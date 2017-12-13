Сбербанк России принял решение выйти из капитала своей украинской «дочки» ВиЭс Банка (VS Bank), говорится в материалах кредитной организации.

В документе, опубликованном на сайте раскрытия корпоративной информации, сообщается о «прекращении у эмитента права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал» ВиЭс Банка.

Сбербанк владел долей в 99,923% акций ВиЭс Банка. Новым владельцем банка стала группа «ТАС». Учредителем и основным акционером группы и ее управляющей компании является украинский бизнесмен Сергей Тигипко, ранее заявлявший о своем намерении купить «дочку» Сбербанка.

Сделка была одобрена Антимонопольным комитетом Украины, Нацбанком, а также Европейским центральным банком.

«Сбербанк осуществляет данную сделку в рамках реализации стратегии по выходу с банковского рынка Украины. Сделка окажет нематериальное влияние на финансовые показатели группы Сбербанк», — рассказали в пресс-службе Сбербанка.

Ранее президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф рассказал, что кредитная организация подписала соглашение о продаже ВиЭс Банка.

VS Bank — дочерний банк Sberbank Europe. С ноября 2012 года Sberbank Europe AG официально осуществляет свою деятельность под брендом Сбербанка. В структуру VS Bank входит 48 филиалов.

В марте текущего года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о санкциях в отношении украинских банков с российским госкапиталом. Речь идет о Сбербанке (Киев), ВТБ, Проминвестбанке, VS Bank и БМ Банке.

​Сбербанк подписал соглашение о продаже VS Bank на Украине Сбербанк России подписал соглашение о продаже украинской «дочки» — VS Bank. Об этом заявил президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф.



