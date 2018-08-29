Арбитражный суд Ярославской области на заседании 29 августа объявил резолютивную часть решения о признании Объединенного Кредитного Банка (О. К. Банк, Ярославль) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов, которое суд назначил конкурсным управляющим.

Лицензия у О. К. Банка была отозвана 25 мая текущего года. «В результате систематического проведения ПАО «О. К. Банк» «схемных» операций по трансформации активов, направленных на сокрытие реального финансового положения банка и уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принимаемых рисков, на балансе кредитной организации образовался значительный объем активов сомнительного характера. В мае текущего года ПАО «О. К. Банк» осуществлены сделки с ценными бумагами, конечной целью которых являлся вывод значительной части ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков», — поясняли в Центробанке. Также регулятор указал, что неоднократно применял в отношении Объединенного Кредитного Банка меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения и один раз запрет на привлечение вкладов населения.

Позже, в августе, ЦБ сообщил о выявлении операций руководства банка, нанесших ущерб в размере более 3,5 млрд рублей.



Тогда же уточнялось, что, по оценке временной администрации, стоимость активов банка не превышает 1,9 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами 7,6 млрд.