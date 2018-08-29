Арбитражный суд Ярославской области на заседании 29 августа объявил резолютивную часть решения о признании Объединенного Кредитного Банка (О. К. Банк, Ярославль) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов, которое суд назначил конкурсным управляющим.
Лицензия у О. К. Банка была отозвана 25 мая текущего года. «В результате систематического проведения ПАО «О. К. Банк» «схемных» операций по трансформации активов, направленных на сокрытие реального финансового положения банка и уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принимаемых рисков, на балансе кредитной организации образовался значительный объем активов сомнительного характера. В мае текущего года ПАО «О. К. Банк» осуществлены сделки с ценными бумагами, конечной целью которых являлся вывод значительной части ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков», — поясняли в Центробанке. Также регулятор указал, что неоднократно применял в отношении Объединенного Кредитного Банка меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения и один раз запрет на привлечение вкладов населения.
Позже, в августе, ЦБ сообщил о выявлении операций руководства банка, нанесших ущерб в размере более 3,5 млрд рублей.
Тогда же уточнялось, что, по оценке временной администрации, стоимость активов банка не превышает 1,9 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами 7,6 млрд.
По оценке временной администрации, стоимость активов банка не превышает 1,9 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами 7,6 млрд.