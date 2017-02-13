Абсолют Банк снизил процентные ставки по ипотечному кредиту на приобретение первичной недвижимости на 0,5 процентного пункта. Обновленная ставка составляет 11,5% или 12% годовых в зависимости от размера первоначального взноса.
Кредит предоставляется на срок до 25 лет в сумме до 9 млн рублей, но не более 80% стоимости приобретаемой недвижимости. При отказе от комплексного ипотечного страхования ставки увеличиваются на 0,25 п. п., а без заключения индивидуальных договоров личного и титульного страхования процент вырастет на 4 п. п. По программе допускается приобретение готовой квартиры или апартаментов у юридического лица по договору купли-продажи либо строящейся квартиры / апартаментов у юридического или физического лица по договору участия в долевом строительстве (далее — ДУДС) или по договору уступки прав требования по ДУДС.
«Процентная ставка по ипотеке может быть уменьшена на 0,5 процентного пункта при условии оплаты заемщиком единовременной комиссии в размере 2% от суммы кредита. При подтверждении дохода справкой по форме банка ставка увеличивается на 0,5 процентного пункта. Открытие и обслуживание аккредитива при проведении ипотечной сделки осуществляются бесплатно», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Дина Орлова.
ПАО «АКБ «Абсолют Банк» — крупный коммерческий фининститут, дочерняя организация негосударственного пенсионного фонда «Благосостояние». До мая 2013 года банк принадлежал бельгийской группе KBC, которая продала его структурам НПФ за 300 млн евро. Приоритетными направлениями деятельности банка являются обслуживание корпоративных клиентов и среднего бизнеса, развитие розничного направления с фокусом на ипотечное кредитование и развитие бизнеса по обслуживанию состоятельных клиентов. В апреле 2014 года завершилась сделка по присоединению «КИТ Финанса» к Абсолют Банку, начавшаяся осенью 2013 года. С декабря 2015 года занимается финансовым оздоровлением ПАО «Балтинвестбанк».На текущий момент структуры НПФ «Благосостояние» контролируют около 75% в Абсолют Банке через ПАО «Объединенные кредитные системы», Общество с ограниченной ответственностью «ТрансФинКапитал» принадлежит 5,42%, прочим акционерам — 19,6%.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 267,84 млрд рублей (33-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 32,30 млрд, кредитный портфель — 136,94 млрд, обязательства перед населением — 73,99 млрд.