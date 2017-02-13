Абсолют Банк снизил процентные ставки по ипотечному кредиту на приобретение первичной недвижимости на 0,5 процентного пункта. Обновленная ставка составляет 11,5% или 12% годовых в зависимости от размера первоначального взноса.



Кредит предоставляется на срок до 25 лет в сумме до 9 млн рублей, но не более 80% стоимости приобретаемой недвижимости. При отказе от комплексного ипотечного страхования ставки увеличиваются на 0,25 п. п., а без заключения индивидуальных договоров личного и титульного страхования процент вырастет на 4 п. п. По программе допускается приобретение готовой квартиры или апартаментов у юридического лица по договору купли-продажи либо строящейся квартиры / апартаментов у юридического или физического лица по договору участия в долевом строительстве (далее — ДУДС) или по договору уступки прав требования по ДУДС.

«Процентная ставка по ипотеке может быть уменьшена на 0,5 процентного пункта при условии оплаты заемщиком единовременной комиссии в размере 2% от суммы кредита. При подтверждении дохода справкой по форме банка ставка увеличивается на 0,5 процентного пункта. Открытие и обслуживание аккредитива при проведении ипотечной сделки осуществляются бесплатно», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Дина Орлова.