До конца 2017 года будет закончено переформатирование всей филиальной сети московского Сбербанка, что подразумевает отказ от офисов старого образца и открытие полнофункциональных отделений с большей площадью. Об этом рассказал журналистам председатель Московского банка Сбербанка Олег Смирнов.

«Если мы закрываем несколько офисов, значит, где-то в этом районе открывается один большой офис Сбербанка», — объяснил он, добавив, что число офисов сокращается, но количество рабочих мест только растет.

На 1 января 2017 года филиальная сеть Московского банка Сбербанка насчитывала 662 подразделения. Из них 588 офисов обслуживают физлиц, а 51 офис — юрлиц. Общая цифра также включает в себя шесть мини-офисов и офисов самообслуживания, 16 офисов по обслуживанию VIP-клиентов и один офис формата рrivate banking.

На начало 2017 года было переформатировано уже 527 офисов, что составляет 80% от общего числа отделений Сбербанка в Москве. Сотня офисов была переформатирована в течение 2016 года.

Общее количество рабочих мест в переформатированных офисах увеличилось за год на 922. Таким образом, на 1 января 2017 года в переформатированных подразделениях Московского банка Сбербанка количество рабочих мест превышало 6,4 тыс.

Смирнов отметил, что в Москве увеличилось количество офисов формата «сидя — сидя», где сотрудник и клиент сидят напротив друг друга. Кроме того, за прошедший год московский Сбербанк открыл несколько необычных офисов, включая офис в историческом стиле на Старом Арбате, д. 33. Помещение оформлено в стиле начала ХХ века, сотрудники одеты в униформу того времени, в офисе есть бутик монет. Клиенты также могут посмотреть театрализованный видеоролик с использованием технологии виртуальной реальности.

​Сбербанк изучает возможность оптимизации сети офисов Сбербанк рассматривает возможности оптимизации филиальной сети, сообщил порталу Банки.ру зампред правления кредитной организации Станислав Кузнецов.