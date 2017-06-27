Банк «Россия» предлагает клиентам комплексный продукт «Инвестиционный», совмещающий открытие банковского срочного вклада и заключение договора доверительного управления.
Его условия предусматривают размещение суммы от 1 млн рублей во вклад на один год и передачу денежных средств или ценных бумаг в доверительное управление. Стоимость передаваемого имущества должна быть не менее суммы вклада, а срок договора доверительного управления — не менее одного года.
Ставки по вкладу в зависимости от его суммы составляют 7,9—8% годовых и увеличиваются на один процентный пункт после передачи имущества в доверительное управление.
Проценты по депозиту выплачиваются в конце срока, пополнение и частичное изъятие средств не предусмотрено, при досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке вклада до востребования.
При этом по договору доверительного управления допускается увеличение суммы инвестирования, частичное изъятие средств до суммы вклада без потери процентов, а при его досрочном расторжении ставка по вкладу снижается на 1 п. п.
«Продукт рассчитан, скорее, на состоятельных клиентов, так как для его оформления требуется наличие средств в размере не менее 2 миллионов рублей, один из которых размещается во вклад, а второй передается в доверительное управление. По своему усмотрению вкладчик может размещать и инвестировать и большие суммы», — комментирует эксперт по банковским продуктам Банки.ру Екатерина Марцукова.
АО «АБ «Россия» — крупный банк, головной офис которого базируется в Санкт-Петербурге. Кредитная организация располагает развитой сетью подразделений и представлена в различных регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе. Банк известен хорошими отношениями акционеров с действующим президентом РФ Владимиром Путиным. Ориентирован преимущественно на обслуживание крупных корпоративных клиентов, в числе которых предприятия Северо-Западного региона, структуры «Северстали», «Газпрома» и др. Является одним из маркетмейкеров денежного рынка.
На текущий момент бывший председатель совета директоров АБ «Россия» и один из крупнейших российских бизнесменов (совладелец СГ «Согаз», «Tele2 Россия», «Национальной медиа группы», «СТС Медиа») Юрий Ковальчук напрямую, а также через ЗАО «АБР Менеджмент» и долю его супруги Татьяны Ковальчук контролирует 42,28% акций банка. Известный бизнесмен, участник списка Forbes (топ-10 российских миллиардеров 2015 года) и гражданин Финляндии Геннадий Тимченко владеет 10,421% акций. Николай Шамалов через ЗАО «АБР Менеджмент» контролирует 10,247%. Михаил Шеломов через ООО «Акцепт» и ООО «Платинум» контролирует в совокупности 8,404% акций, Иван Миронов через ООО «Оберон Истейт» — 6,001%. Основной владелец металлургической корпорации «Северсталь» Алексей Мордашов через ООО «Севергрупп» контролирует 5,825%. Татьяна Свитова владеет 5,358% акций опосредованно через ООО «Оверпас-Инвест». Сергей Ролдугин — 3,223%, ООО «Релакс» (бенефициар — Светлана Кривоногих) — 2,950%. ООО «Газпром инвестгазификация» — 2,207%, ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» — 1,144% акций. Остальные акции (1,940%) распределены между миноритариями.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 781,86 млрд рублей (15-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 77,42 млрд, кредитный портфель — 364,66 млрд, обязательства перед населением — 60,80 млрд.