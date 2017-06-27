Банк «Россия» предлагает клиентам комплексный продукт «Инвестиционный», совмещающий открытие банковского срочного вклада и заключение договора доверительного управления.

Его условия предусматривают размещение суммы от 1 млн рублей во вклад на один год и передачу денежных средств или ценных бумаг в доверительное управление. Стоимость передаваемого имущества должна быть не менее суммы вклада, а срок договора доверительного управления — не менее одного года.

Ставки по вкладу в зависимости от его суммы составляют 7,9—8% годовых и увеличиваются на один процентный пункт после передачи имущества в доверительное управление.

Проценты по депозиту выплачиваются в конце срока, пополнение и частичное изъятие средств не предусмотрено, при досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке вклада до востребования.

При этом по договору доверительного управления допускается увеличение суммы инвестирования, частичное изъятие средств до суммы вклада без потери процентов, а при его досрочном расторжении ставка по вкладу снижается на 1 п. п.

«Продукт рассчитан, скорее, на состоятельных клиентов, так как для его оформления требуется наличие средств в размере не менее 2 миллионов рублей, один из которых размещается во вклад, а второй передается в доверительное управление. По своему усмотрению вкладчик может размещать и инвестировать и большие суммы», — комментирует эксперт по банковским продуктам Банки.ру Екатерина Марцукова.