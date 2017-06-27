ООО «ПромТрансБанк» — небольшой по размеру активов региональный банк, ориентированный преимущественно на обслуживание розничных и корпоративных клиентов, операции с ценными бумагами. Основные источники фондирования — вклады населения, а также средства предприятий и организаций (счета и депозиты). Банк располагает достаточно развитой сетью подразделений как в Республике Башкортостан, так и за ее пределами.

По данным раскрываемой отчетности, в настоящее время основным владельцем Промтрансбанка выступает председатель совета директоров (президент) Ильдар Мухаметдинов, который напрямую и через ООО «Промфинтранс» контролирует 94,41% долей банка.

По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 7,53 млрд рублей (239-е место в России), кредитный портфель — 3,64 млрд, обязательства перед населением — 3,95 млрд.