Промтрансбанк предложил вклад «Доходный кошелек».
Депозит открывается от 5 тыс. рублей на 93 дня под 6% годовых. На сумму остатка, превышающую 1,4 млн рублей, проценты начисляются по ставке 2% годовых.
Проценты выплачиваются в конце срока договора. В течение всего срока разрешаются дополнительные вложения и снятие со вклада любой суммы. «За снятие средств, поступивших безналичным путем и находившихся на счете менее 30 дней, банк взимает комиссию 2% от суммы операции», — добавляет эксперт по банковским продуктам Банки.ру Екатерина Марцукова.
При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке вклада «До востребования» (0,01% годовых).
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 7,53 млрд рублей (239-е место в России), кредитный портфель — 3,64 млрд, обязательства перед населением — 3,95 млрд.