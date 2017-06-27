Промтрансбанк предложил вклад «Доходный кошелек».

Депозит открывается от 5 тыс. рублей на 93 дня под 6% годовых. На сумму остатка, превышающую 1,4 млн рублей, проценты начисляются по ставке 2% годовых.

Проценты выплачиваются в конце срока договора. В течение всего срока разрешаются дополнительные вложения и снятие со вклада любой суммы. «За снятие средств, поступивших безналичным путем и находившихся на счете менее 30 дней, банк взимает комиссию 2% от суммы операции», — добавляет эксперт по банковским продуктам Банки.ру Екатерина Марцукова.

При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке вклада «До востребования» (0,01% годовых).

Промтрансбанк
ООО «ПромТрансБанк» — небольшой по размеру активов региональный банк, ориентированный преимущественно на обслуживание розничных и корпоративных клиентов, операции с ценными бумагами. Основные источники фондирования — вклады населения, а также средства предприятий и организаций (счета и депозиты). Банк располагает достаточно развитой сетью подразделений как в Республике Башкортостан, так и за ее пределами.
По данным раскрываемой отчетности, в настоящее время основным владельцем Промтрансбанка выступает председатель совета директоров (президент) Ильдар Мухаметдинов, который напрямую и через ООО «Промфинтранс» контролирует 94,41% долей банка.


По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 7,53 млрд рублей (239-е место в России), кредитный портфель — 3,64 млрд, обязательства перед населением — 3,95 млрд.