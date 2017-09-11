Сбербанк прокомментировал ситуацию с изменением статуса карт с дебетовых на овердрафтные и рассказал о причинах возникновения так называемой технической задолженности по пластику.

«В редких случаях, в связи с особенностями проведения операций по банковским картам, возможны ситуации, когда с карты списывается сумма, превышающая доступный расходный лимит. В этом случае может образовываться так называемая техническая задолженность», — сообщили в пресс-службе банка.



Чаще всего клиенты сталкиваются с подобной проблемой в двух случаях. Первый — при оплате картой в заграничных поездках: с момента оплаты до момента подтверждения операции может пройти несколько дней, курс валюты за это время может измениться, и с карты спишется более крупная сумма в рублях, чем сумма, указанная в СМС-сообщении, полученном в момент совершения покупки. Если при этом на карте низкий остаток, баланс может оказаться отрицательным. Второй — при использовании переводов с карты на карту.

​Клиенты Сбербанка сообщают о массовом изменении статуса карт с дебетовых на овердрафтные Клиенты Сбербанка сообщают о том, что финучреждение изменило статус дебетовых карт на овердрафтные. Соответствующие отзывы содержатся в разделе «Народный рейтинг» портала Банки.ру.



«Как вы знаете, перевод с карты на карту происходит почти мгновенно, и после подтверждения операции средства сразу становятся доступны для использования. Однако расчеты между банками занимают несколько дней, и поэтому, если снять все переведенные деньги, возможно возникновение технической задолженности до момента фактического осуществления перевода из стороннего банка», — отметили в Сбербанке, указав, что, так как вины клиента в образовании такой задолженности нет, никакие штрафные санкции или проценты не взимаются и не начисляются.

Ранее клиенты Сбербанка сообщали о массовой смене статуса дебетовых карт на карты с овердрафтом.

В банке отмечают, что никаких изменений в условиях обслуживания карт не производилось. «Платежи и переводы средств при нулевом балансе по дебетовой карте не проводятся. Исключение составляет техническая задолженность, по которой Сбербанк не начисляет проценты. В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» карты отображаются как овердрафтные, что необходимо для корректной работы приложения с платежами и переводами. Информация, распространяемая в Интернете, не соответствует действительности», — заключили в банке.