Страховое возмещение вкладчикам Тагилбанка (Нижний Тагил Свердловской области), в том числе индивидуальным предпринимателям, будет выплачивать Сбербанк, а клиентам Южного Регионального Банка (Ростов-на-Дону), также включая ИП, — Россельхозбанк. Сообщения о результатах конкурсов по отбору банков-агентов для выплат вкладчикам двух рухнувших банков опубликованы на сайте АСВ.

Прием заявлений на компенсации и сами выплаты начнутся с 1 августа 2018 года.

Официальные сообщения с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будут размещены 31 июля на сайте АСВ и 1 августа в «Областной газете» (по Тагилбанку) и в газете «Аргументы и факты на Дону» (по ЮРБ).



Лицензии у Тагилбанка и ЮРБ были отозваны 20 июля текущего года.





Сбербанк России ПАО «Сбербанк России» — крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, предлагающий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. Учредителем и основным акционером Сбербанка является Центральный банк РФ, владеющий 50% уставного капитала плюс одной голосующей акцией; свыше 40% акций принадлежит зарубежным инвесторам. Около половины российского рынка частных вкладов, а также каждый третий корпоративный и розничный кредит в России приходятся на Сбербанк. По данным Банки.ру, на 1 июля 2018 года нетто-активы банка — 25 708,69 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 772,03 млрд, кредитный портфель — 17 466,11 млрд, обязательства перед населением — 12 201,14 млрд.