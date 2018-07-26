Страховое возмещение вкладчикам Тагилбанка (Нижний Тагил Свердловской области), в том числе индивидуальным предпринимателям, будет выплачивать Сбербанк, а клиентам Южного Регионального Банка (Ростов-на-Дону), также включая ИП, — Россельхозбанк. Сообщения о результатах конкурсов по отбору банков-агентов для выплат вкладчикам двух рухнувших банков опубликованы на сайте АСВ.
Прием заявлений на компенсации и сами выплаты начнутся с 1 августа 2018 года.
Официальные сообщения с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будут размещены 31 июля на сайте АСВ и 1 августа в «Областной газете» (по Тагилбанку) и в газете «Аргументы и факты на Дону» (по ЮРБ).
Лицензии у Тагилбанка и ЮРБ были отозваны 20 июля текущего года.
Банк России 20 июля отозвал лицензии на осуществление банковских операций у Тагилбанка (регистрационный номер 1635, Свердловская область, г. Нижний Тагил) и Южного Регионального Банка (регистрационный номер 3015, г. Ростов-на-Дону). Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регулятора.
По данным Банки.ру, на 1 июля 2018 года нетто-активы банка — 25 708,69 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 772,03 млрд, кредитный портфель — 17 466,11 млрд, обязательства перед населением — 12 201,14 млрд.
По данным Банки.ру, на 1 июля 2018 года нетто-активы банка — 3 337,71 млрд рублей (4-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 433,85 млрд, кредитный портфель — 2 092,59 млрд, обязательства перед населением — 907,51 млрд.