Сбербанк в Татарстане начал выплату страхового возмещения вкладчикам Интехбанка, переданным из ВТБ 24. В реестр включены 624 вкладчика, общая сумма выплат составляет 1 млн 686 тыс. 248,83 рубля.

В Татарстане физическим лицам выплаты осуществляются в 115 офисах Сбербанка, индивидуальным предпринимателям — в девяти отделениях.

Для получения страхового возмещения вкладчикам Интехбанка необходимо предъявить в отделениях Сбербанка только паспорт и заполнить на месте соответствующее заявление.

Напомним, расчеты с вкладчиками Интехбанка начались еще до отзыва его лицензии: страховой случай наступил в связи с введением с 23 декабря 2016 года моратория на удовлетворение требований кредиторов банка. После отзыва у банка лицензии 3 марта текущего года выплаты продолжились через те же банки-агенты: Сбербанк, ВТБ 24 и «Ак Барс».

Агентство по страхованию вкладов 22 июня объявило о продолжении приема заявлений от вкладчиков Интехбанка до 24 марта 2018 года включительно и продолжении выплаты компенсаций до 28 марта 2018 года включительно уже через два банка-агента вместо трех: Сбербанк и «Ак Барс».

Вкладчики распределены между банками-агентами в зависимости от места проживания и начальной буквы фамилии. Так, в Казани, Альметьевске, Елабуге, Зеленодольске, Набережных Челнах, Нижнекамске, Москве и Санкт-Петербурге вкладчики с написанием фамилии латинскими буквами и с фамилиями, начинающимися на русские буквы от «А» до «У», получают страховку в Сбербанке, а с фамилиями на буквы от «Ф» до «Я» — в банке «Ак Барс». В остальных населенных пунктах расчеты со всеми вкладчиками осуществляет «Ак Барс».







Сбербанк России ПАО «Сбербанк России» — крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, предлагающий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. Учредителем и основным акционером Сбербанка является Центральный банк РФ, владеющий 50% уставного капитала плюс одной голосующей акцией; свыше 40% акций принадлежит зарубежным компаниям. Около половины российского рынка частных вкладов, а также каждый третий корпоративный и розничный кредит в России приходятся на Сбербанк. По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 22 333,30 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 430,78 млрд, кредитный портфель — 14 722,52 млрд, обязательства перед населением — 11 212,79 млрд.