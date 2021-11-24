Банки получили от государства новые лимиты по льготной ипотеке: максимальная ставка — до 7%, сумма кредита — до 3 млн рублей для всех регионов, первоначальный взнос должен быть не менее 15% от стоимости жилья; правительство увеличило финансирование на 320 млрд рублей, до 2,4 трлн рублей, после того как программу распространили на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), пишут «Ведомости» , ссылаясь на данные «ДОМ.РФ».

По расчетам издания, СберБанк получил дополнительные 172 млрд рублей: теперь лимит крупнейшего банка страны составляет 1,1 трлн рублей, неизрасходованная его часть — 202 млрд рублей; ВТБ выделили 71,7 млрд рублей, лимит банка теперь 466 млрд рублей, а остаток — 110 млрд рублей; Альфа-Банку выделено 22,3 млрд рублей, совокупный размер лимита увеличен до 172,8 млрд рублей (остаток — 40 млрд рублей); Промсвязьбанку дали дополнительные 21,7 млрд рублей, лимит — 108,6 млрд рублей (остаток — 41,8 млрд рублей), сам банк выдавать ипотеку под 7% на ИЖС еще не начал; Россельхозбанк и Росбанк получили поровну — 5,7 млрд рублей, их лимиты увеличились до 71,3 млрд и 36,3 млрд рублей соответственно.

В СберБанке не считают ипотечный рынок перегретым СберБанк не видит перегрева на рынке ипотеки России, спрос на улучшение жилищных условий и ипотеку имеет долгосрочный характер, заявил заместитель председателя правления банка Кирилл Царев.

Как оценили эксперты, на первых этапах финансирование ИЖС может оттянуть на себя до 10% от общего финансирования программы, но со временем эта доля будет возрастать по мере набора сегментом ИЖС популярности среди покупателей и банков-кредиторов. Расширение льготных условий на сегмент ИЖС станет одним из факторов, которые могут привести к двукратному росту объемов этого рынка в 2022 году.

По словам представителя ГК «Инград», для Московского региона размер кредита должен быть 7 млн рублей: за 3,6 млн рублей (льготный кредит и первоначальный взнос 15—20%) с помощью официального подрядчика построить дом почти нереально; теоретически возможно поставить коробку из самого дешевого кирпича и без отделки площадью 70—90 кв. м, стоимость квадратного метра дома зависит в первую очередь от качества стройматериалов, а также от стоимости земли (инфраструктуры поселка), если говорить о домах в организованных поселках.

Кредитование ИЖС несет в себе значительные операционные расходы для банков и их партнеров, что связано с выездом на место для оценки объекта недвижимости, более сложными работами по подбору аналогичных объектов, более низкой — по сравнению с многоквартирным жилым домом — степенью стандартизации объекта. Индивидуальные дома за счет большей площади и наличия земельного участка стоят дороже. По этим причинам частные домовладения имеют более низкую ликвидность, что вряд ли изменится в ближайшие годы, несмотря на поступательный рост популярности загородного жилья, прогнозирует специалист банковской группы Moody's Ольга Ульянова.