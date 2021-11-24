Банки получили от государства новые лимиты по льготной ипотеке: максимальная ставка — до 7%, сумма кредита — до 3 млн рублей для всех регионов, первоначальный взнос должен быть не менее 15% от стоимости жилья; правительство увеличило финансирование на 320 млрд рублей, до 2,4 трлн рублей, после того как программу распространили на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), пишут
По расчетам издания, СберБанк получил дополнительные 172 млрд рублей: теперь лимит крупнейшего банка страны составляет 1,1 трлн рублей, неизрасходованная его часть — 202 млрд рублей; ВТБ выделили 71,7 млрд рублей, лимит банка теперь 466 млрд рублей, а остаток — 110 млрд рублей; Альфа-Банку выделено 22,3 млрд рублей, совокупный размер лимита увеличен до 172,8 млрд рублей (остаток — 40 млрд рублей); Промсвязьбанку дали дополнительные 21,7 млрд рублей, лимит — 108,6 млрд рублей (остаток — 41,8 млрд рублей), сам банк выдавать ипотеку под 7% на ИЖС еще не начал; Россельхозбанк и Росбанк получили поровну — 5,7 млрд рублей, их лимиты увеличились до 71,3 млрд и 36,3 млрд рублей соответственно.
СберБанк не видит перегрева на рынке ипотеки России, спрос на улучшение жилищных условий и ипотеку имеет долгосрочный характер, заявил заместитель председателя правления банка Кирилл Царев.
Как оценили эксперты, на первых этапах финансирование ИЖС может оттянуть на себя до 10% от общего финансирования программы, но со временем эта доля будет возрастать по мере набора сегментом ИЖС популярности среди покупателей и банков-кредиторов. Расширение льготных условий на сегмент ИЖС станет одним из факторов, которые могут привести к двукратному росту объемов этого рынка в 2022 году.
По словам представителя ГК «Инград», для Московского региона размер кредита должен быть 7 млн рублей: за 3,6 млн рублей (льготный кредит и первоначальный взнос 15—20%) с помощью официального подрядчика построить дом почти нереально; теоретически возможно поставить коробку из самого дешевого кирпича и без отделки площадью 70—90 кв. м, стоимость квадратного метра дома зависит в первую очередь от качества стройматериалов, а также от стоимости земли (инфраструктуры поселка), если говорить о домах в организованных поселках.
Кредитование ИЖС несет в себе значительные операционные расходы для банков и их партнеров, что связано с выездом на место для оценки объекта недвижимости, более сложными работами по подбору аналогичных объектов, более низкой — по сравнению с многоквартирным жилым домом — степенью стандартизации объекта. Индивидуальные дома за счет большей площади и наличия земельного участка стоят дороже. По этим причинам частные домовладения имеют более низкую ликвидность, что вряд ли изменится в ближайшие годы, несмотря на поступательный рост популярности загородного жилья, прогнозирует специалист банковской группы Moody's Ольга Ульянова.